Американская компания Ford вела предварительные переговоры с производителем электромобилей Xiaomi относительно возможного сотрудничества, которое могло бы открыть путь китайским автопроизводителям на рынок США. По словам источников, знакомых с ситуацией, обсуждалась даже идея создания совместного предприятия для производства электрокаров на территории Соединенных Штатов. Об этом пишет The FT.

Смотрите также Ford хочет сделать свои машины более автономными и коммуникабельными

Почему переговоры вокруг EV стали политически чувствительными?

Кроме Xiaomi, Ford также контактировал с BYD и другими китайскими компаниями, изучая варианты сотрудничества в США. В то же время сам Ford категорически опроверг эти сообщения, заявив, что они не соответствуют действительности. Xiaomi не предоставила комментариев, а BYD отказалась от каких-либо заявлений.

Возможная сделка вызвала острую реакцию в Вашингтоне. Председатель комитета Палаты представителей США по вопросам Китая Джон Муленаар заявил, что такой шаг означал бы отказ от американских и союзнических партнеров и усилил бы зависимость США от Китая. Он также отметил, что совместные проекты с китайскими компаниями часто завершаются неудачно для американского бизнеса.

Как пишет Bloomberg, генеральный директор Ford Джим Фарли неоднократно выражал восхищение китайскими электромобилями. Ранее он даже импортировал для личного пользования модель Xiaomi SU7. В 2024 году Xiaomi, известная прежде всего как производитель потребительской электроники, неожиданно вышла на автомобильный рынок и привлекла внимание мировой автоиндустрии.

В то же время Фарли предупреждал, что китайские автопроизводители представляют экзистенциальную угрозу для западных компаний и имеют достаточные производственные мощности в Китае, чтобы вытеснить конкурентов с глобального рынка. Он также отмечал, что китайские бренды неизбежно будут пытаться закрепиться в США.

Ситуацию осложняет политический контекст. В 2024 году администрация Джо Байдена фактически закрыла американский рынок для китайских автомобилей, введя 100-процентные пошлины на импорт. Дональд Трамп сохранил эти тарифы и добавил ограничения на китайское программное и аппаратное обеспечение для подключенных автомобилей.

Несмотря на это, Трамп публично заявлял, что не возражает против строительства заводов китайскими компаниями в США при условии создания рабочих мест. Ожидается, что в апреле он посетит Китай, и этот визит может включать обсуждение торгового соглашения.

Отдельное внимание вызывает и вопрос безопасности. Ford уже имеет лицензионное соглашение с китайской CATL для производства аккумуляторных элементов в США. Компания включали в список Пентагона из-за подозрений в связях с китайскими военными, которые CATL отрицает. Аналогичные обвинения ранее звучали и в адрес Xiaomi, но впоследствии она была исключена из списка после судебного иска.

Эксперты предупреждают, что допуск китайских автопроизводителей в США может иметь цепной эффект и заставить другие американские компании искать подобные союзы для выживания. На фоне этого Ford выглядит особенно уязвимым, ведь компания уже отказалась от нескольких массовых моделей и не планирует запуск новой доступной EV-платформы как минимум до 2027 года.