Во время выступления на CES 2026 компания Ford сообщила о разработке собственного AI-ассистента. Первым шагом станет интеграция в обновленное приложение Ford,, которая запланирована на начало 2026 года. Уже в 2027 году цифровой помощник появится непосредственно в автомобилях бренда, хотя конкретные модели компания пока не называет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

Смотрите также Конец эпохи: почему Ford отказалась от производства культового Focus после почти 30 лет

Какие возможности получит AI-ассистент и новый BlueCruise?

Ассистент будет работать на базе Google Cloud и будет использовать готовые обширные языковые модели. Ему предоставят глубокий доступ к данным конкретного автомобиля. Благодаря этому он сможет отвечать не только на общие вопросы вроде того, сколько груза выдержит кузов пикапа, но и предоставлять точную информацию в реальном времени, например об остаточном ресурсе моторного масла.

Ford не раскрыла деталей будущего интерфейса в авто, но на рынке уже есть примеры подобных решений. Rivian недавно продемонстрировала ассистента, который управляет сообщениями, навигацией и климатом. Tesla интегрировала чат-бот Grok, который даже используют для импровизированных туристических маршрутов. Возможно, часть этих идей появится и в решениях Ford, тем более что компания имеет минимум год для доработки автомобильной версии ассистента.

Как пишет официальный сайт Ford, отдельно Ford намекнула на новое поколение системы помощи водителю BlueCruise. По словам компании, эта версия будет на 30% дешевле в производстве, чем текущая. Ее дебют запланирован на 2027 год вместе с первым электромобилем на новой бюджетной платформе Universal Electric Vehicle. Ожидается, что это будет среднеразмерный электрический пикап.

Компания также пообещала существенное расширение возможностей BlueCruise. Среди заявленных функций – режим управления без взгляда на дорогу, который планируют ввести в 2028 году. Кроме того, система сможет обеспечивать так называемую point-to-point автономность, похожую на Full Self-Driving в Tesla. Подобные решения уже анонсировали и другие автопроизводители, в частности Rivian. В то же время все эти системы остаются вспомогательными и требуют, чтобы водитель был готов мгновенно взять управление.

Почему Ford отказывается от полностью электрического F-150 в пользу гибрида?

Американский автопроизводитель Ford снова корректирует планы по производству электромобилей после сложного года для отрасли. Компания признает, что государственная поддержка электрификации в США уменьшилась, а интерес покупателей к электрокарам оказался ниже, чем ожидалось в начале десятилетия.

Компания не отказывается от электрических пикапов полностью. Ford подтвердила планы выпустить среднеразмерный электропикап с начальной ценой около 30 тысяч долларов в 2027 году. Эта модель станет первой в серии доступных электрокаров, которые разрабатывают в специальной лаборатории компании в Калифорнии. Они будут использовать универсальную платформу, что должно снизить себестоимость производства.