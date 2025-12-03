Компания Ford подтвердила на своем сайте, что производство Focus прекращено: последний автомобиль собрали в начале ноября 2025 года на немецком заводе в Саарлуе. Работники встретили финальный экземпляр аплодисментами – так завершилась история модели, которая более четверти века существовала в вариантах седана и хэтчбека и отличалась доступной ценой и современными технологиями. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Ford.

Смотрите также Женщина влезла в долги ради Ford Mustang за 58 тысяч долларов, а теперь шокирована его новой ценой

Что произошло и почему Ford попрощалась с Focus?

С исчезновением Focus в линейке бренда образовалась заметный пробел. Компания активно переносит внимание на электромобили и инвестиции в инфраструктуру для их производства. В то же время рынок встретил далеко не все электромодели Ford тепло, а часть планов по строительству заводов задержалась.

Среди водителей существует убеждение, что кроссоверы тратят много топлива. Но не все! "Аппетит" городского кроссовера SUZUKI Vitara удивительно скромный – от 6,2 до 6,7 литра на 100 километров пути в комбинированном режиме. За городом – еще меньше: 5,2 – 5,6 литра в зависимости от коробки передач и типа привода.

В последние годы Ford интенсивно переориентирует инвестиции на электротранспорт. Компания планировала запустить в Теннесси крупное предприятие по производству электрокаров и батарей, но проект временно остановили. В августе 2025 года Ford объявила о широком переформатировании производства с общим бюджетом 5 миллиардов долларов. Цель – создание более доступных электромобилей, ведь нынешние модели часто дороже авто с ДВС.

Параллельно компания строит новый завод батарей в Мичигане, который должен поддержать производство F-150 Lightning, Mustang Mach-E и других электромобилей. С уходом Focus Ford осталась без классического легкового авто, но ставка на более дешевые в эксплуатации EV может открыть путь для новых моделей.

Действительно ли Focus перестал быть выгодным?

Причина отказа от Focus – не только переход к электромобилям. Генеральный директор Ford Джим Фарли в интервью Car magazine объяснил, что пассажирские модели вроде Mondeo, Focus и Fiesta были популярными, но не приносили достаточной прибыли, чтобы продолжать вкладывать в них значительные ресурсы. Зато коммерческие авто показывали стабильно лучшие финансовые результаты.

Спрос на Focus тоже постепенно падал. В США модель держала более 200 тыс. проданных авто ежегодно с 2000 до 2004 года и снова достигла этой отметки в 2012-м. Но уже в 2017 году продажи упали до примерно 158 тыс., и в следующем году модель исчезла с американского рынка. В Канаде ситуация была аналогичной – в 2017-м продали менее 12 тыс. авто перед прекращением продаж.

Тем, кто планирует присмотреться к моделям Ford, компания предлагает обратить внимание на электролинейку: в частности на F-150 Lightning, который позиционируется как более дешевый конкурент Tesla Cybertruck и продолжает традиции культовой серии пикапов.

Почему Ford хочет продавать авто на Amazon?

Ford объявила о запуске продаж сертифицированных подержанных автомобилей на платформе Amazon Autos. Это позволяет покупателям просматривать предложения локальных дилеров непосредственно на Amazon, выбирать комплектацию по модели, цвету или характеристикам, а также выполнять большую часть оформления онлайн.

Каждое авто, выставленное на Amazon Autos как сертифицированное, сопровождается гарантией возврата: машину можно вернуть в течение 14 дней или до пробега в 1 000 миль – в зависимости от того, что наступит раньше. Amazon Autos работает в формате обычного маркетплейса Amazon, но адаптированного под автомобили. Здесь доступны фильтры по модели, комплектации, цвету и дополнительным опциям, а весь пакет документов можно подписать онлайн. Сначала Ford будет доступен на Amazon Autos только в нескольких локациях – в частности в Лос-Анджелесе, Сиэтле и Далласе.