Компания xAI, принадлежащая Илону Маску, получила официальное разрешение на эксплуатацию 41 турбины на метане для обеспечения электроэнергией своего датацентра Colossus 2 на севере штата Миссисипи. Решение принял Департамент качества окружающей среды Миссисипи. Об этом пишет The Guardian.

Смотрите также SpaceX теперь хочет делать боевые дроны с голосовым управлением и ИИ

Почему дата-центр xAI вызвал протесты?

Это почти вдвое больше турбин, чем компания использовала ранее. Генераторы будут питать большие датацентры xAI, где размещены так называемые AI-суперкомпьютеры – массивы современных чипов, которые обеспечивают работу искусственного интеллекта. В частности, они используются для сервиса Grok – одного из самых известных продуктов компании.

Впрочем, решение вызвало серьезную критику со стороны местных жителей и экологических организаций. Они заявляют, что комплекс газовых генераторов может привести к опасному загрязнению воздуха в городе Саутгейвен.

Директор по вопросам экологической и климатической справедливости NAACP Абре Коннер заявила, что общественность возмущена решением регулятора. По ее словам, ведомство фактически проигнорировало людей, которые больше всего пострадают от работы объекта.

Датацентр Colossus 2 начал работать в прошлом году. По словам местных жителей, компания уже запускала турбины без соответствующих разрешений. Жители жаловались на сильный шум и ухудшение качества воздуха.

В прошлом месяце MDEQ провел общественные слушания в Саутгейвене. По данным NBC, сотни людей пришли выразить обеспокоенность относительно влияния датацентра на город, и ни один участник не поддержал выдачу разрешения.

Один из жителей Саутгейвена Нейтан Рид заявил, что масштаб и скорость расширения инфраструктуры являются беспрецедентными для региона. По его словам, развитие происходит не постепенно, а в формате стремительного промышленного расширения, которое фактически навязали жилой общине.

Организация NAACP также подала иск против xAI из-за загрязнения, которое может вызывать Colossus 2. Представители организации считают, что регулятор слишком поспешно принял решение и не учел позицию местных жителей.

Как пишет Techinasia, это не первый конфликт вокруг инфраструктуры xAI. В 2024 году компания открыла еще один крупный датацентр в Мемфисе под названием Colossus. Его площадь примерно соответствует 13 футбольным полям. Прошлым летом регуляторы штата Теннесси позволили установить там 15 газовых генераторов.

Кроме того, компания строит третий датацентр в Саутгейвене. Новый объект получил название Macrohardrr.

Экологические организации предупреждают, что газовые генераторы выделяют мелкодисперсные частицы, которые могут содержать опасные вещества – в частности формальдегид и оксиды азота. Эти загрязнители связывают с повышенным риском астмы, респираторных заболеваний, сердечных приступов и некоторых видов рака.

Регионы, где строят датацентры xAI, уже имеют проблемы с качеством воздуха. Американская ассоциация легких оценила состояние воздуха в округах ДеСото и Шелби на уровне F.

По оценкам Southern Environmental Law Center, 41 турбина в Саутгейвене может сделать Colossus 2 одной из крупнейших электростанций на ископаемом топливе в Миссисипи и одним из крупнейших источников загрязнения в регионе.

Старший юрист организации Патрик Андерсон заявил, что регуляторы штата, похоже, больше заинтересованы в быстром запуске частной электростанции для xAI, чем в тщательном анализе ее влияния на окружающую среду и диалоге с местными жителями.