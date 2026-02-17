Что задумала SpaceX?

Компания SpaceX вместе с недавно поглощенной xAI вошли в ограниченный перечень участников закрытого конкурса Пентагона на создание автономной роевой технологии для беспилотников. Призовой фонд – 100 миллионов долларов. Сам проект рассчитан примерно на шесть месяцев, пишет Tech Xplore.

Задача – разработать программное обеспечение, которое сможет превращать голосовые команды в цифровые инструкции для управления несколькими дронами одновременно. Речь идет не просто о параллельном запуске аппаратов, а о полноценной координации роя в воздухе и на море с автономным преследованием целей.

Конкурс организовали Defense Innovation Unit и новосозданная Defense Autonomous Warfare Group, работающая в структуре United States Special Operations Command. Последняя частично продолжает инициативу Replicator, начатую при предыдущей администрации США, которая предусматривала массовое производство тысяч автономных дронов, уточняет Bloomberg.

Проект предусматривает пять этапов – от создания базового программного ядра до испытаний на реальных платформах. Более поздние фазы будут включать обмен данными о целях и полный цикл – от запуска до завершения операции. Представители оборонного ведомства уже дали понять, что системы рассматриваются для наступательного применения, а взаимодействие человека и машины будет прямо влиять на летальность и эффективность.

Пока неизвестно, для каких конкретно дронов будут разрабатывать новейшее программное обеспечение, но это будут боевые БПЛА для применения против врага
Маск переобувается

Это создает очевидный контраст с публичной позицией Илона Маска. В 2015 году он поддержал открытое письмо ученых (сейчас страница с письмом удалено), которые предостерегали от развития автономного наступательного оружия, способного самостоятельно выбирать и поражать цели без значимого человеческого контроля. Несмотря на это, его компании теперь могут работать над полным циклом такой системы.

xAI в последнее время активно ищет инженеров с допуском к государственной тайне уровня "secret" или "top secret". Компания уже интегрировала свой чат-бот Grok в государственные системы США и ранее получила контракт с Пентагоном на 200 миллионов долларов для интеграции своих технологий в военную инфраструктуру.

Для SpaceX это также новое направление. Несмотря на статус крупного оборонного подрядчика и поставщика ракет для запуска чувствительных спутников США наряду с Boeing и Lockheed Martin, компания традиционно сосредотачивалась на ракетах и спутниковых системах, а не на программном обеспечении для наступательного оружия.

В этом же конкурсе участвует и OpenAI – она поддерживает заявку Applied Intuition. Впрочем, вклад OpenAI ограничивается компонентом "mission control", который только трансформирует голосовые команды в цифровые сигналы. Компания отмечает, что ее технологии не будут применяться для управления самим роем, интеграции оружия или определения целей.

Зато SpaceX и xAI, по имеющейся информации, будут работать над всем комплексом – от программного ядра до финальных боевых сценариев.

Противоречивый ИИ

Использование генеративного искусственного интеллекта в таких системах вызывает беспокойство даже среди части оборонных чиновников. Большие языковые модели склонны к ошибкам и "галлюцинациям", а передача им решений без человека в контуре управления может создать риски. В то же время новая AI Acceleration Strategy Пентагона прямо предусматривает активное привлечение агентов искусственного интеллекта для планирования операций и потенциально летальных задач.

Исторически оборонные контракты уже становились причиной внутренних протестов в технологических компаниях. Достаточно вспомнить Project Maven в 2018 году, когда сотрудники Google выступили против сотрудничества с Пентагоном по анализу видео с дронов.

Теперь в центре дискуссии – уже не анализ данных, а создание автономных боевых систем нового поколения.