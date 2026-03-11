Компанія xAI, що належить Ілону Маску, отримала офіційний дозвіл на експлуатацію 41 турбіни на метані для забезпечення електроенергією свого датацентру Colossus 2 на півночі штату Міссісіпі. Рішення ухвалив Департамент якості довкілля Міссісіпі. Про це пише The Guardian.

Чому дата-центр xAI викликав протести?

Це майже вдвічі більше турбін, ніж компанія використовувала раніше. Генератори живитимуть великі датацентри xAI, де розміщені так звані AI-суперкомп'ютери – масиви сучасних чипів, які забезпечують роботу штучного інтелекту. Зокрема, вони використовуються для сервісу Grok – одного з найвідоміших продуктів компанії.

Втім, рішення викликало серйозну критику з боку місцевих мешканців і екологічних організацій. Вони заявляють, що комплекс газових генераторів може призвести до небезпечного забруднення повітря у місті Саутгейвен.

Директорка з питань екологічної та кліматичної справедливості NAACP Абре Коннер заявила, що громадськість обурена рішенням регулятора. За її словами, відомство фактично проігнорувало людей, які найбільше постраждають від роботи об'єкта.

Датацентр Colossus 2 почав працювати торік. За словами місцевих жителів, компанія вже запускала турбіни без відповідних дозволів. Мешканці скаржилися на сильний шум та погіршення якості повітря.

Минулого місяця MDEQ провів громадські слухання у Саутгейвені. За даними NBC, сотні людей прийшли висловити занепокоєння щодо впливу датацентру на місто, і жоден учасник не підтримав видачу дозволу.

Один із жителів Саутгейвена Нейтан Рід заявив, що масштаб і швидкість розширення інфраструктури є безпрецедентними для регіону. За його словами, розвиток відбувається не поступово, а у форматі стрімкого промислового розширення, яке фактично нав'язали житловій громаді.

Організація NAACP також подала позов проти xAI через забруднення, яке може спричиняти Colossus 2. Представники організації вважають, що регулятор надто поспішно ухвалив рішення і не врахував позицію місцевих жителів.

Як пише Techinasia, це не перший конфлікт навколо інфраструктури xAI. У 2024 році компанія відкрила ще один великий датацентр у Мемфісі під назвою Colossus. Його площа приблизно відповідає 13 футбольним полям. Минулого літа регулятори штату Теннессі дозволили встановити там 15 газових генераторів.

Крім того, компанія будує третій датацентр у Саутгейвені. Новий об'єкт отримав назву Macrohardrr.

Екологічні організації попереджають, що газові генератори виділяють дрібнодисперсні частинки, які можуть містити небезпечні речовини – зокрема формальдегід і оксиди азоту. Ці забруднювачі пов'язують із підвищеним ризиком астми, респіраторних захворювань, серцевих нападів і деяких видів раку.

Регіони, де будують датацентри xAI, вже мають проблеми з якістю повітря. Американська асоціація легенів оцінила стан повітря в округах ДеСото та Шелбі на рівні F.

За оцінками Southern Environmental Law Center, 41 турбіна у Саутгейвені може зробити Colossus 2 однією з найбільших електростанцій на викопному паливі у Міссісіпі та одним із найбільших джерел забруднення у регіоні.

Старший юрист організації Патрік Андерсон заявив, що регулятори штату, схоже, більше зацікавлені у швидкому запуску приватної електростанції для xAI, ніж у ретельному аналізі її впливу на довкілля та діалозі з місцевими жителями.