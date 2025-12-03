Компанія Ford підтвердила на своєму сайті, що виробництво Focus припинено: останній автомобіль зібрали на початку листопада 2025 року на німецькому заводі в Саарлуї. Працівники зустріли фінальний екземпляр оплесками – так завершилась історія моделі, яка понад чверть століття існувала у варіантах седана та хетчбека та вирізнялася доступною ціною й сучасними технологіями. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Ford.

Що сталося і чому Ford попрощалась із Focus?

Зі зникненням Focus у лінійці бренду утворилася помітна прогалина. Компанія активно переносить увагу на електромобілі та інвестиції в інфраструктуру для їх виробництва. Водночас ринок зустрів далеко не всі електромоделі Ford тепло, а частина планів з будівництва заводів затрималась.

Останніми роками Ford інтенсивно переорієнтовує інвестиції на електротранспорт. Компанія планувала запустити в Теннессі велике підприємство з виробництва електрокарів та батарей, але проєкт тимчасово зупинили. У серпні 2025 року Ford оголосила про широке переформатування виробництва із загальним бюджетом 5 мільярдів доларів. Мета – створення доступніших електромобілів, адже нинішні моделі часто дорожчі за авто з ДВЗ.

Паралельно компанія будує новий завод батарей у Мічигані, який має підтримати виробництво F-150 Lightning, Mustang Mach-E та інших електромобілів. З відходом Focus Ford залишилась без класичного легкового авто, але ставка на дешевші в експлуатації EV може відкрити шлях для нових моделей.

Чи справді Focus перестав бути вигідним?

Причина відмови від Focus – не лише перехід до електромобілів. Генеральний директор Ford Джим Фарлі в інтерв'ю Car magazine пояснив, що пасажирські моделі на кшталт Mondeo, Focus і Fiesta були популярними, але не приносили достатнього прибутку, щоб продовжувати вкладати у них значні ресурси. Натомість комерційні авто показували стабільно кращі фінансові результати.

Попит на Focus теж поступово падав. У США модель тримала понад 200 тис. проданих авто щороку з 2000 до 2004 року та знову досягла цієї позначки у 2012-му. Але вже у 2017 році продажі впали до приблизно 158 тис., і наступного року модель зникла з американського ринку. У Канаді ситуація була аналогічною – у 2017-му продали менше 12 тис. авто перед припиненням продажів.

Тим, хто планує придивитися до моделей Ford, компанія пропонує звернути увагу на електролінійку: зокрема на F-150 Lightning, який позиціонується як дешевший конкурент Tesla Cybertruck і продовжує традиції культової серії пікапів.

Чому Ford хоче продавати авто на Amazon?

Ford оголосила про запуск продажів сертифікованих уживаних автомобілів на платформі Amazon Autos. Це дозволяє покупцям переглядати пропозиції локальних дилерів безпосередньо на Amazon, обирати комплектацію за моделлю, кольором чи характеристиками, а також виконувати більшу частину оформлення онлайн.

Кожне авто, виставлене на Amazon Autos як сертифіковане, супроводжується гарантією повернення: машину можна повернути протягом 14 днів або до пробігу у 1 000 миль – залежно від того, що настане раніше. Amazon Autos працює у форматі звичайного маркетплейсу Amazon, але адаптованого під автомобілі. Тут доступні фільтри за моделлю, комплектацією, кольором і додатковими опціями, а весь пакет документів можна підписати онлайн. Спочатку Ford буде доступний на Amazon Autos лише у кількох локаціях – зокрема в Лос-Анджелесі, Сіетлі та Далласі.