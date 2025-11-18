Ford оголосила про запуск продажів сертифікованих уживаних автомобілів на платформі Amazon Autos. Це дозволяє покупцям переглядати пропозиції локальних дилерів безпосередньо на Amazon, обирати комплектацію за моделлю, кольором чи характеристиками, а також виконувати більшу частину оформлення онлайн. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Ford.

Дивіться також Авто-бестселери: які моделі найчастіше купують цьогоріч

Як працює співпраця Ford і Amazon?

Компанія підкреслює, що дилерська мережа залишається ключовим елементом процесу. Після вибору авто клієнт проходить онлайн-процедуру фінансування, електронно підписує документи і призначає час для отримання машини у дилера.

Кожне авто, виставлене на Amazon Autos як сертифіковане, супроводжується гарантією повернення: машину можна повернути протягом 14 днів або до пробігу у 1 000 миль – залежно від того, що настане раніше.

Вас насторожують автомобілі з однолітровими двигунами, гібриди та електрички? Але ще існують автовиробники, які використовують лише перевірені рішення. SUZUKI Vitara має чотирициліндровий мотор, автоматичну коробку гідротрансформатор. Такі агрегати надійні та витривалі в експлуатації, мають величезний ресурс.

Amazon Autos працює у форматі звичайного маркетплейсу Amazon, але адаптованого під автомобілі. Тут доступні фільтри за моделлю, комплектацією, кольором і додатковими опціями, а весь пакет документів можна підписати онлайн.

Спочатку Ford буде доступний на Amazon Autos лише у кількох локаціях – зокрема в Лос-Анджелесі, Сіетлі та Далласі. Співпраця розширює напрямок Amazon Autos, який торік стартував з продажу нових авто Hyundai і тепер охоплює сегмент сертифікованих вживаних машин.

Чому Ford компанія масово відкликає свої три моделі?

Автовиробник Ford Motor Co. відкликає близько 175 000 автомобілів у США через можливу проблему з дефлекторами люка на даху, які можуть від’єднатися під час руху.

У компанії зазначили, що наразі інформації про нещасні випадки або травми, пов'язані з цією несправністю, не надходило. Раніше Ford оголосив про відкликання майже мільйона автомобілів через можливу проблему паливного насоса. Зазначалось, що проблема може спричинити зупинку двигуна під час руху, а це підвищує ризик аварій.