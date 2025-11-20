Генеральний директор Київстару Олександр Комаров повідомив, що станом на ранок четверга, 20 листопада, понад 30% мережі мобільного оператора залишилися без електроживлення. За його словами, ситуація складна по всій країні, а робота мережі значною мірою залежить від акумуляторів та генераторів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на повідомлення Олександра Комарова

Що відбувається з мережею Київстару під час масових відключень електрики?

Комаров уточнив, що п’ять регіональних технологічних центрів працюють на генераторах, а близько 4% базових станцій тимчасово недоступні. Він порадив абонентам фіксованого домашнього інтернету забезпечити резервне живлення для власних роутерів.

Як пише НВ. Бізнес, ще до початку осені підготував фіксовану мережу до можливих тривалих блекаутів і зміг забезпечити 99% "Домашнього Інтернету" до 12 годин автономної роботи. Для цього компанія встановила понад 80 тисяч LiFePO4-акумуляторів. Інвестиції у модернізацію систем резервного живлення на 2024–2025 роки становлять майже 300 млн грн. Завдяки цьому фіксований інтернет залишається доступним навіть під час тривалих відключень електрики.

Складна ситуація в енергосистемі пов’язана з атакою російських військ на об’єкти інфраструктури в Чернігівській, Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях. У Міністерстві енергетики заявили, що в усіх регіонах діють графіки погодинних вимкнень і обмежень для бізнесу з 00:00 до 23:59.

У Києві 20 листопада електрику вимикають у різних чергах на період від 11,5 до 18 годин.

Як Київстар планував працювати під час блекаутів?

Гендиректор "Київстар" Олександр Комаров під час виступу на IT Arena 2025 розповів про те, як компанія планує працювати під час блекаутів.

Близько 20% інвестицій спрямували на стійкість: резервування "ядра", відновлення після деокупації (втрачено близько 800 сайтів майданчиків; у піку під окупацією — близько 2000 із 15 000), енергостійкість фіксованої мережі. Комаров поділився деталями роботи під час блекаутів: на приблизно 45 000 багатоквартирних будинків із близько 90 тисяч комутаторів виконали 90 тисяч операцій із модернізації живлення (це 270 тисяч людино-годин за 9 місяців).