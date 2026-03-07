Сегмент розкішних електромобілів стає дедалі більш конкурентним. До нього входять як традиційні виробники преміальних авто, так і нові компанії, що спеціалізуються на електротранспорті. Експерти з автомобільних медіа, зокрема Edmunds, Car and Driver та Consumer Reports, відзначають кілька моделей, які вирізняються технологіями, комфортом і характеристиками. Про це пише BGR.

Дивіться також Китайську індустрію електромобілів чекає масштабна криза в 2026 році: скільки компаній закриють

Які електричні седани преміумкласу виділяються у 2026 році?

Одні з них пропонують великий запас ходу, інші – потужність або сучасні цифрові функції. Проте всі ці автомобілі позиціонуються як преміальні електричні седани.

BMW i5. Компанія BMW має багаторічний досвід створення люксових седанів, і модель i5 стала одним із прикладів того, як бренд адаптувався до ери електромобілів. За даними Consumer Reports, автомобіль входить до списку найкращих електрокарів, а модель 2024 року отримала нагороду Edmunds Top Rated Electric Car.

BMW i5 робить акцент на комфорті та мультимедіа. У салоні використовуються скляні елементи керування для перемикача передач і контролера системи iDrive. Автомобіль також оснащений аудіосистемою Harman Kardon із 12 динаміками.

Експерти Car and Driver відзначають, що запас ходу в цієї моделі не такий великий, як у деяких конкурентів у тому ж ціновому сегменті. Водночас автомобіль отримав оцінку 9 із 10 і потрапив до списку Editor's Choice. Серед цифрових функцій – бездротова підтримка Apple CarPlay і Android Auto, а також голосовий асистент, який дозволяє керувати окремими функціями автомобіля.

Lucid Air. Компанія Lucid Motors є відносно новим гравцем на автомобільному ринку – її заснували у 2007 році. Модель Lucid Air з'явилася у продажу у 2021 році і швидко привернула увагу експертів.

Автомобіль орієнтований на максимальний комфорт. Сидіння мають м'яке оздоблення, а салон спроєктований так, щоб забезпечити більше місця для ніг, зокрема на задньому ряду. Центральний дисплей має діагональ 12,5 дюйма, а керування функціями відбувається через скляну панель Glass Cockpit і висувний модуль Pilot Panel.

Втім, за оцінкою Edmunds, деякі елементи оздоблення не завжди відповідають очікуванням від настільки дорогого авто. Вартість Lucid Air починається приблизно з 72 400 доларів і може перевищувати 250 000 доларів залежно від конфігурації.

Натомість модель отримала максимальну оцінку 10 із 10 від Car and Driver. Однією з головних переваг є запас ходу – до 512 миль на одному заряді. Швидка зарядка дозволяє отримати приблизно 200 миль пробігу лише за 12 хвилин.

Audi A6 Sportback E-tron. Ще одним представником сегмента є Audi A6 Sportback E-tron. Експерти Edmunds відзначають тихий салон, плавність руху та підтримку швидкої зарядки.

Акумулятор автомобіля можна зарядити з 10% до 80% приблизно за 21 хвилину. У комплектації Ultra запас ходу може сягати 392 миль. Інформаційно-розважальна система Audi MMI працює через 14,5-дюймовий сенсорний дисплей, а цифрова панель приладів представлена віртуальним кокпітом.

Car and Driver звертає увагу на деякі недоліки інтер'єру – зокрема обмежений простір для ніг пасажирів на задньому сидінні. Попри це модель отримала оцінку 8 із 10. Edmunds оцінює її ще вище – 8,4 із 10, називаючи одним із найкращих електромобілів у своєму класі. Ціна залежить від комплектації і стартує приблизно з 66 700 доларів.

Mercedes-Benz EQS. Mercedes-Benz EQS є одним із флагманських електричних седанів бренду. За результатами тестів Edmunds автомобіль отримав оцінку 8,4 із 10, а власники залишили середній рейтинг 4,3 із 5.

Модель оснащена великим набором цифрових технологій. У салоні встановлено 17,7-дюймовий сенсорний дисплей, 12,3-дюймову цифрову панель приладів та окремий 12,3-дюймовий дисплей для пасажира.

Автомобіль також підтримує системи біометричної ідентифікації. Він може розпізнавати обличчя та відбитки пальців і визначати, хто саме віддає голосові команди.

Базова ціна EQS починається приблизно з 99 900 доларів, що робить його одним із найдорожчих у цьому списку. Деякі експерти Car and Driver вважають дизайн автомобіля менш елегантним, ніж очікується від флагманського седана, однак модель усе одно привертає увагу завдяки технологіям і оснащенню.