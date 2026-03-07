Сегмент роскошных электромобилей становится все более конкурентным. В него входят как традиционные производители премиальных авто, так и новые компании, специализирующиеся на электротранспорте. Эксперты из автомобильных медиа, в частности Edmunds, Car and Driver и Consumer Reports, отмечают несколько моделей, которые отличаются технологиями, комфортом и характеристиками. Об этом пишет BGR.

Какие электрические седаны премиум-класса выделяются в 2026 году?

Одни из них предлагают большой запас хода, другие – мощность или современные цифровые функции. Однако все эти автомобили позиционируются как премиальные электрические седаны.

BMW i5. Компания BMW имеет многолетний опыт создания люксовых седанов, и модель i5 стала одним из примеров того, как бренд адаптировался к эре электромобилей. По данным Consumer Reports, автомобиль входит в список лучших электрокаров, а модель 2024 года получила награду Edmunds Top Rated Electric Car.

BMW i5 делает акцент на на комфорте и мультимедиа. В салоне используются стеклянные элементы управления для переключателя передач и контроллера системы iDrive. Автомобиль также оснащен аудиосистемой Harman Kardon с 12 динамиками.

Эксперты Car and Driver отмечают, что запас хода у этой модели не такой большой, как у некоторых конкурентов в том же ценовом сегменте. В то же время автомобиль получил оценку 9 из 10 и попал в список Editor's Choice. Среди цифровых функций – беспроводная поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также голосовой ассистент, который позволяет управлять отдельными функциями автомобиля.

Lucid Air. Компания Lucid Motors является относительно новым игроком на автомобильном рынке – ее основали в 2007 году. Модель Lucid Air появилась в продаже в 2021 году и быстро привлекла внимание экспертов.

Автомобиль ориентирован на максимальный комфорт. Сиденья имеют мягкую отделку, а салон спроектирован так, чтобы обеспечить больше места для ног, в частности на заднем ряду. Центральный дисплей имеет диагональ 12,5 дюйма, а управление функциями происходит через стеклянную панель Glass Cockpit и выдвижной модуль Pilot Panel.

Впрочем, по оценке Edmunds, некоторые элементы отделки не всегда соответствуют ожиданиям от столь дорогого авто. Стоимость Lucid Air начинается примерно с 72 400 долларов и может превышать 250 000 долларов в зависимости от конфигурации.

Зато модель получила максимальную оценку 10 из 10 от Car and Driver. Одним из главных преимуществ является запас хода – до 512 миль на одном заряде. Быстрая зарядка позволяет получить примерно 200 миль пробега всего за 12 минут.

Audi A6 Sportback E-tron. Еще одним представителем сегмента является Audi A6 Sportback E-tron. Эксперты Edmunds отмечают тихий салон, плавность движения и поддержку быстрой зарядки.

Аккумулятор автомобиля можно зарядить с 10% до 80% примерно за 21 минуту. В комплектации Ultra запас хода может достигать 392 миль. Информационно-развлекательная система Audi MMI работает через 14,5-дюймовый сенсорный дисплей, а цифровая панель приборов представлена виртуальным кокпитом.

Car and Driver обращает внимание на некоторые недостатки интерьера – в частности ограниченное пространство для ног пассажиров на заднем сиденье. Несмотря на это модель получила оценку 8 из 10. Edmunds оценивает ее еще выше – 8,4 из 10, называя одним из лучших электромобилей в своем классе. Цена зависит от комплектации и стартует примерно с 66 700 долларов.

Mercedes-Benz EQS. Mercedes-Benz EQS является одним из флагманских электрических седанов бренда. По результатам тестов Edmunds автомобиль получил оценку 8,4 из 10, а владельцы оставили средний рейтинг 4,3 из 5.

Модель оснащена большим набором цифровых технологий. В салоне установлено 17,7-дюймовый сенсорный дисплей, 12,3-дюймовую цифровую панель приборов и отдельный 12,3-дюймовый дисплей для пассажира.

Автомобиль также поддерживает системы биометрической идентификации. Он может распознавать лица и отпечатки пальцев и определять, кто именно отдает голосовые команды.

Базовая цена EQS начинается примерно с 99 900 долларов, что делает его одним из самых дорогих в этом списке. Некоторые эксперты Car and Driver считают дизайн автомобиля менее элегантным, чем ожидается от флагманского седана, однако модель все равно привлекает внимание благодаря технологиям и оснащению.