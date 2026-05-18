Планы Microsoft построить в Кении дата-центр для искусственного интеллекта стоимостью 1 миллиард долларов оказались под вопросом из-за колоссальных энергетических потребностей будущего объекта. По данным Bloomberg, переговоры между американской корпорацией, компанией G42 из Абу-Даби и кенийскими властями затормозились после того, как чиновники выразили серьезное беспокойство относительно нагрузки на национальную электросеть. Об этом пишет Digital Trends.

Смотрите также Microsoft Edge имеет серьезную уязвимость, которая может стоить вам всей вашей онлайн-жизни

Почему дата-центр Microsoft вызвал беспокойство в Кении?

По словам чиновников, реализация проекта в его максимальном масштабе может потребовать такого объема электроэнергии, что стране пришлось бы фактически "отключить половину государства", чтобы обеспечить стабильную работу центра обработки данных.

Идея создания нового регионального хаба Microsoft Azure для Африки изначально рассматривалась как важный шаг для развития цифровой инфраструктуры континента. Проект реализуется в сотрудничестве с G42 – технологической компанией из Объединенных Арабских Эмиратов, которая активно инвестирует в искусственный интеллект.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Каким должен был быть проект?

Начальный этап предусматривал запуск дата-центра мощностью около 100 мегаватт. Однако в долгосрочной перспективе стороны рассматривали масштабирование до 1 гигаватта. Именно эта цифра и стала главной проблемой.

Для сравнения, пиковое потребление электроэнергии в Кении в начале 2026 года достигало примерно 2444 мегаватт. Это означает, что дата-центр на 1 гигаватт мог бы потреблять более 40% от общей максимальной нагрузки на энергосистему страны.

Как пишет Tech Radar, проект должен был работать на геотермальной энергии из Рифтовой долины – одного из крупнейших в мире регионов с высоким геотермальным потенциалом. Именно это должно было сделать центр обработки данных экологически устойчивым.

Впрочем, даже доступ к возобновляемой энергии не снимает проблемы с инфраструктурной готовностью сети к такой нагрузке.

Энергетический аппетит искусственного интеллекта

Ситуация в Кении стала одним из первых громких примеров того, как стремительный рост индустрии искусственного интеллекта начинает упираться в физические ограничения энергетических систем.

В последние годы технологические компании активно наращивают вычислительные мощности для обучения все более сложных языковых моделей. Для этого нужны огромные массивы графических процессоров, серверных стоек и систем охлаждения, работающих круглосуточно.

Именно поэтому этого современные дата-центры для искусственного интеллекта потребляют в разы больше электроэнергии, чем традиционные облачные вычислительные площадки.

Эксперты все чаще подчеркивают, что развитие ИИ становится не только технологическим вызовом, но и масштабной инфраструктурной проблемой.

Кения первой озвучила то, о чем молчат другие

Несмотря на сложности, кенийские власти официально не отменили проект. Переговоры продолжаются, а стороны ищут компромиссные решения по энергообеспечению.

Впрочем эта история уже стала показательной для глобального технологического рынка. Кения фактически первой открыто заявила о том, что многие страны только начинают осознавать: гонка за развитием искусственного интеллекта требует не только инвестиций в серверы и чипы, но и кардинальной модернизации электросетей.

С ростом спроса на ИИ-услуги все больше государств могут столкнуться с выбором между технологическим прогрессом и стабильностью энергетической системы.

История с Microsoft показывает, что будущее искусственного интеллекта, что будущее искусственного интеллекта зависит не только от программистов и новых алгоритмов, но и от того, сможет ли мир обеспечить эту технологию необходимым количеством электроэнергии.