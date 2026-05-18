Плани Microsoft побудувати в Кенії дата-центр для штучного інтелекту вартістю 1 мільярд доларів опинилися під питанням через колосальні енергетичні потреби майбутнього об'єкта. За даними Bloomberg, переговори між американською корпорацією, компанією G42 з Абу-Дабі та кенійською владою загальмувалися після того, як чиновники висловили серйозне занепокоєння щодо навантаження на національну електромережу. Про це пише Digital Trends.

Чому дата-центр Microsoft викликав занепокоєння в Кенії?

За словами посадовців, реалізація проєкту в його максимальному масштабі може вимагати такого обсягу електроенергії, що країні довелося б фактично "вимкнути половину держави", аби забезпечити стабільну роботу центру обробки даних.

Ідея створення нового регіонального хабу Microsoft Azure для Африки спочатку розглядалася як важливий крок для розвитку цифрової інфраструктури континенту. Проєкт реалізується у співпраці з G42 – технологічною компанією з Об'єднаних Арабських Еміратів, яка активно інвестує у штучний інтелект.

Яким мав бути проєкт?

Початковий етап передбачав запуск дата-центру потужністю близько 100 мегаватів. Однак у довгостроковій перспективі сторони розглядали масштабування до 1 гігавата. Саме ця цифра й стала головною проблемою.

Для порівняння, пікове споживання електроенергії в Кенії на початку 2026 року сягало приблизно 2444 мегаватів. Це означає, що дата-центр на 1 гігават міг би споживати понад 40% від загального максимального навантаження на енергосистему країни.

Як пише Tech Radar, проєкт мав працювати на геотермальній енергії з Рифтової долини – одного з найбільших у світі регіонів із високим геотермальним потенціалом. Саме це мало зробити центр обробки даних екологічно стійким.

Втім навіть доступ до відновлюваної енергії не знімає проблеми з інфраструктурною готовністю мережі до такого навантаження.

Енергетичний апетит штучного інтелекту

Ситуація в Кенії стала одним із перших гучних прикладів того, як стрімке зростання індустрії штучного інтелекту починає впиратися в фізичні обмеження енергетичних систем.

Останніми роками технологічні компанії активно нарощують обчислювальні потужності для навчання дедалі складніших мовних моделей. Для цього потрібні величезні масиви графічних процесорів, серверних стійок та систем охолодження, які працюють цілодобово.

Саме через це сучасні дата-центри для штучного інтелекту споживають у рази більше електроенергії, ніж традиційні хмарні обчислювальні майданчики.

Експерти дедалі частіше наголошують, що розвиток ШІ стає не лише технологічним викликом, а й масштабною інфраструктурною проблемою.

Кенія першою озвучила те, про що мовчать інші

Попри складнощі, кенійська влада офіційно не скасувала проєкт. Переговори тривають, а сторони шукають компромісні рішення щодо енергозабезпечення.

Втім ця історія вже стала показовою для глобального технологічного ринку. Кенія фактично першою відкрито заявила про те, що багато країн лише починають усвідомлювати: гонка за розвитком штучного інтелекту потребує не лише інвестицій у сервери та чипи, а й кардинальної модернізації електромереж.

Зі зростанням попиту на ШІ-послуги дедалі більше держав можуть зіткнутися з вибором між технологічним прогресом та стабільністю енергетичної системи.

Історія з Microsoft показує, що майбутнє штучного інтелекту залежить не тільки від програмістів і нових алгоритмів, а й від того, чи зможе світ забезпечити цю технологію необхідною кількістю електроенергії.