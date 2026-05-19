25 років тому, 19 травня 2001 року, Apple відкрила свої перші два фірмові магазини – у Макліні, штат Вірджинія, та Глендейлі, штат Каліфорнія. Сьогодні мережа налічує близько 550 торгових точок у десятках країн і є не просто каналом продажів, а повноцінним фізичним втіленням бренду. Про це пише Tech radar.

Чому запуск Apple Store став історичним поворотом?

На початку 2000-х цей крок здавався ризикованим. Наприкінці 1990-х Apple переживала складні часи. Компанія намагалася продавати свою техніку через формат "магазин у магазині", коли її продукція розміщувалася у великих торговельних мережах. Проте така модель не працювала так, як хотіло керівництво.

Стів Джобс гостро критикував підхід сторонніх ритейлерів. У розмові з біографом Волтером Айзексоном він пояснював проблему просто: "Продавців цікавив лише бонус у 50 доларів". За словами Джобса, працівники сторонніх магазинів не розуміли, чим комп'ютери Apple відрізняються від конкурентів, а покупці бачили лише вищу ціну, не розуміючи переваг продукту.

Він сформулював це ще жорсткіше: "Якби ми не знайшли способу донести наше повідомлення до покупців у магазинах, ми були б приречені".

Ставка на повний контроль

Невдоволення ситуацією підштовхнуло Джобса до радикального рішення – створити власну роздрібну мережу.

У 1999 році Apple почала таємний пошук керівника нового напряму. Вибір зупинився на Роні Джонсоні, віцепрезиденті мережі Target із мерчандайзингу. Саме він разом із Джобсом розробив концепцію, яка стала революційною для техноринку.

Одним із ключових рішень стало розташування магазинів лише у місцях із високим пішохідним трафіком – у центрах великих міст, навіть попри захмарну орендну плату. Ідея була простою: люди мають заходити до магазину спонтанно.

Продумували буквально все – від кількості входів до розмірів приміщень. Магазини не мали бути надто великими, щоб не губити відвідувачів, але й не надто компактними, щоб не створювати враження дрібного бізнесу.

Особливу роль відігравав мінімалістичний дизайн. Обмежений асортимент Apple перетворився на перевагу: замість перевантажених полиць клієнти отримували просторий зал, де могли взаємодіяти з продуктами.

Як з'явився Genius Bar

Одним із найвідоміших нововведень став сервісний простір Genius Bar.

Його ідея народилася після того, як Джонсон попросив команду назвати найкращий клієнтський досвід у їхньому житті. Більшість згадала дорогі готелі. Після цього перших менеджерів Apple Store відправили на навчання за програмою мережі Ritz-Carlton.

Отримані принципи сервісу адаптували під технічну підтримку. Так народився формат консультаційної зони, який згодом став стандартом для всієї індустрії.

Як згадував Джонсон, концепція магазину мала передавати цінності компанії: "Магазин стане найпотужнішим фізичним втіленням бренду".

Прогнози провалу, які не справдилися

Перед відкриттям багато експертів були переконані, що Apple приречена на невдачу.

Bloomberg Businessweek тоді випустив матеріал із заголовком "Вибач, Стіве, ось чому Apple Store не спрацює".

Ритейл-консультант Девід Голдштейн прогнозував: "Я даю їм два роки, перш ніж вони гасять світло після дуже болісної та дорогої помилки". Сумнівався навіть колишній фінансовий директор Apple Джозеф Граціано, який вважав, що компанія переоцінює попит на преміальний досвід.

Та всередині самої компанії були готові змінюватися навіть в останній момент. Напередодні запуску Рон Джонсон запропонував повністю переробити концепцію: замість зонування за продуктами організувати простір навколо сценаріїв використання – монтажу відео, редагування фото, роботи з музикою.

Спершу Джобс розлютився через затримку відкриття, але потім визнав правоту колеги. За словами Айзексона, Джобс сказав: "Якщо щось не так, це не можна просто проігнорувати й сказати, що виправиш пізніше. Так роблять інші компанії".

Як Apple Store перевершив усі очікування

Результати стали очевидними дуже швидко. Якщо магазини конкурента Gateway у середньому приймали лише 250 відвідувачів на тиждень, то Apple Store до 2004 року демонстрували близько 5400 відвідувачів щотижня.

Флагманський магазин на Мангеттені після відкриття у 2006 році залучав близько 50 тисяч людей на тиждень протягом першого року.

У 2004 році мережа принесла Apple 1,2 мільярда доларів доходу – рекордно швидке досягнення такої позначки для ритейлу. Приблизно через десятиліття загальний виторг магазинів сягнув 9,8 мільярда доларів.

Сьогодні Apple, за оцінками аналітиків, заробляє близько 4000 – 5000 доларів з кожного квадратного фута торгової площі. Для порівняння, середній показник у США становить близько 400 доларів.

Але найважливішим результатом стали не лише продажі. Apple Store перетворили запуск нових продуктів на культурні події, сформували навколо бренду особливу атмосферу та змусили конкурентів наслідувати цю модель.

Samsung, Microsoft і Google згодом відкрили власні фірмові магазини. Та саме Apple першою довела, що магазин техніки може бути не просто місцем продажу, а частиною ідентичності бренду.