Генеральный директор Киевстара Александр Комаров сообщил, что по состоянию на утро четверга, 20 ноября, более 30% сети мобильного оператора остались без электропитания. По его словам, ситуация сложная по всей стране, а работа сети в значительной степени зависит от аккумуляторов и генераторов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Александра Комарова

Что происходит с сетью Киевстара во время массовых отключений электричества?

Комаров уточнил, что пять региональных технологических центров работают на генераторах, а около 4% базовых станций временно недоступны. Он посоветовал абонентам фиксированного домашнего интернета обеспечить резервное питание для собственных роутеров.

Как пишет НВ. Бизнес, еще до начала осени подготовил фиксированную сеть к возможным длительным блэкаутам и смог обеспечить 99% "Домашнего Интернета" до 12 часов автономной работы. Для этого компания установила более 80 тысяч LiFePO4-аккумуляторов. Инвестиции в модернизацию систем резервного питания на 2024–2025 годы составляют почти 300 млн грн. Благодаря этому фиксированный интернет остается доступным даже во время длительных отключений электричества.

Сложная ситуация в энергосистеме связана с атакой российских войск на объекты инфраструктуры в Черниговской, Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях областях. В Министерстве энергетики заявили, что во всех регионах действуют графики почасовых отключений и ограничений для бизнеса с 00:00 до 23:59.

В Киеве 20 ноября электричество выключают в разных очередях на период от 11,5 до 18 часов.

Как Киевстар планировал работать во время блэкаутов?

Гендиректор "Киевстар" Александр Комаров во время выступления на IT Arena 2025 рассказал о том, как компания планирует работать во время блэкаутов.

Около 20% инвестиций направили на устойчивость: резервирование "ядра", восстановление после деоккупации (потеряно около 800 сайтов площадок; в пике под оккупацией - около 2000 из 15 000), энергоустойчивость фиксированной сети. Комаров поделился деталями работы во время блэкаутов: на примерно 45 000 многоквартирных домов из около 90 тысяч коммутаторов выполнили 90 тысяч операций по модернизации питания (это 270 тысяч человеко-часов за 9 месяцев).