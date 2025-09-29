В 2025 году один из тройки украинских мобильных операторов – "Киевстар" – часто появлялся в новостях. Причем с интересными технологическими поводами. В частности, о тестировании спутниковой связи прямо со смартфона и первом "чисто" украинском выходе на американскую биржу.

Во Львове состоялась конференция IT Arena 2025, один из спикеров которой – глава "Киевстара". 24 Канал посетил IT Arena и рассказывает главное из выступления Александра Комарова, гендиректора "Киевстар" – о выходе на биржу, проблемах отрасли и новых решениях по связи.

Отраслевые вызовы: почему телеком "отстает"?

Телеком по природе – цифровая индустрия, но исторически отставал от ключевых изломов, отметил Комаров. Глава "Киевстара" напомнил, что операторы фактически не участвовали в создании массовых индустрий цифровых сервисов во время "интернет-революции", а сейчас отстают и в волне ИИ.

Отдельная проблема – капиталоемкость. В 2024-м у Kyivstar соотношение капитальных инвестиций к выручке составило 28 – 30% (это уровень рынков в "худших условиях", для развитых – 16%), причем на стартах поколений – 3G/4G/5G – потребности растут.

"Это наша реальность: с каждой гривны, уплаченной операторам, 28 – 30 копеек мы почти сразу реинвестируем в следующем бизнес-цикле. И это в нормальные периоды. А мы часто живем в аномальных", – отметил спикер.

На технологию LTE двум из трех украинских операторов пришлось привлекать кредиты, рассказал Комаров.

Александр Комаров гендиректор "Киевстар" Еще одна "хроническая болячка" отрасли – налогообложение. Это общая доля налогов и регуляторных сборов, которые мобильная телеком-индустрия Украины платит за год. Кроме "обычных" почти 30% корпоративных налогов (налог на прибыль, налог на репатриацию, НДС и т.д.), сверху есть "люксовый" налог: с каждой гривны, полученной от клиентов, мы платим 7,5% как своеобразный акциз. А снизу – множество регуляторных платежей: ежеквартальные сборы за пользование частотами, за радиомониторинг и тому подобное. В результате имеем такой уровень фискальной нагрузки.



Александр Комаров / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Питание во время блэкаутов, покупка Helsi и Uklon, партнерство со Starlink

В 2021 компания развивалась – по скорости сети возглавляла рейтинги Ookla, а доля "новой" (нетелеком) выручки выросла с 0,3% в 2019-м до около 2% в 2021-м; драйверами стали Kyivstar TV, облако и Big Data.

Полномасштабная война сместила приоритеты: ими стали безопасность людей, восстановление и резервирование сети, управляемость бизнеса и социальная помощь. Около 20% инвестиций направили на устойчивость: резервирование "ядра", восстановление после деоккупации (потеряно около 800 сайтов (площадок; в пике под оккупацией - около 2000 из 15 000), энергоустойчивость фиксированной сети.

Комаров поделился деталями работы во время блэакутов: на примерно 45 000 многоквартирных домов из около 90 тысяч коммутаторов выполнили 90 тысяч операций по модернизации питания (это 270 тысяч человеко-часов за 9 месяцев).

В роуминге без наценок обслуживается 3,8 миллиона украинцев за рубежом; в то же время на рынке "испарилось" 6 – 6,3 миллиона SIM-карт.

В августе 2022-го компания приобрела Helsi и в дальнейшем инвестировала 29 миллиардов гривен в три направления: сеть (LTE 900, плотность, более 1000 новых сайтов ежегодно с 2023-го; почти 70 тысяч базовых станций), устойчивость (во время нацблакаута сеть типа RAN держит близбкл 10 часов, "ядро" – 72 часа, фиксированная сеть – не менее 10 часов).

Дополнительно – 7,5 миллиарда грн в слияния и поглощения (Helsi, оператора интернета на Киевщине под названием LanTrace, Uklon) и 3,5 миллиарда грн на социальные проекты (в том числе около 0,5 миллиарда грн - фонду "Вернись живым").

В конце 2024 года Kyivstar подписал со SpaceX соглашение Direct-to-Cell; запуск – поэтапный, с гарантией SMS-связи по всей Украине даже во время блэкаутов и бесплатно до завершения войны.

Каждый клиент Kyivstar сможет отправлять SMS из любой точки Украины – без "белых пятен",

– пообещал Комаров и добавил, что планируется внедрение в перспективе и работы одного из мессенджеров через эту услугу.

О выходе на торги

Александр Комаров вспомнил и о выходе "Киевстара" на биржу NASDAQ:

Выбирали среди Варшавы, Нью-Йорка и Лондона. И в конце выбрали Нью-Йорк – смелее, дороже на старте, зато отдача больше.

Выход на NASDAQ / Фото Nasdaq, Inc., Vanja Savic

В части выступления о листинге Комаров подчеркнул, что "Киевстар" – первая "чисто" украинская компания на американской бирже; решение приняли несмотря на войну, чтобы открыть ценность для стейкхолдеров и обеспечить доступ к капиталу:

Александр Комаров гендиректор "Киевстар" Мы творим историю. Почему во время войны? Потому что так мы открываем ценность для стейкхолдеров, акционеров, украинского бизнеса и Украины. Пока это подтверждается, хотя рынки волатильны, Украина – чрезвычайно волатильна для капитала.

Руководитель "Киевстара" поделился такими деталями: после первого месяца и пяти дней торгов рыночная капитализация составила 2,8 миллиарда долларов при мультипликаторе 4 – на уровне лучших компаний Восточной Европы вне состояния войны. Интересно, что капитализация материнской VEON – 3,9 миллиарда долларов, причем среднедневные объемы торгов у "Киевстара" в 4 – 4,5 выше VEON.