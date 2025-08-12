В Украине 12 августа впервые испытали технологию Starlink Direct to Cell (DTС) – прямую спутниковую связь со смартфоном без дополнительного оборудования.

Во время пилотного теста в Житомирской области CEO Киевстар Александр Комаров и первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обменялись первыми текстовыми сообщениями, отправленными напрямую с обычных 4G-смартфонов через спутник.

24 Канал вместе с Федоровым и Комаровым впервые в Украине тестировал спутниковую связь напрямую через смартфон.

Что такое Direct to Cell и как работает эта технология

Технология позволяет смартфонам с поддержкой LTE напрямую подключаться к спутникам Starlink в случае потери наземного сигнала. Это критично для удаленных регионов, зон стихийных бедствий, во время блэкаутов и атак на инфраструктуру.

Преимущество решения – не нужны антенны, терминалы или отдельные подписки: достаточно SIM-карты Киевстар и смартфона с LTE.

Как Федоров и Комаров подключались к спутниковой связи: смотрите видео 24 Канала

В тестовой зоне площадью около 200 километров происходит рефарминг частот (выделение 5 МГц спектра), а настройки выполняются совместной командой Киевстар и SpaceX.

Уже сейчас в тесте отправка сообщений происходит за 1–60 секунд, иногда возможны голосовые или видеозвонки, хотя стабильность еще прорабатывается.

Украина занимает первенство среди стран Европы, которая запускает технологию Direct to Cell. Это важный шаг в развитии инфраструктуры, что обеспечит связь даже там, где отсутствуют традиционные сети... Несмотря на все вызовы военного времени, мы развиваем инновационные решения. Это пример партнерства государства, бизнеса и технологических компаний, который открывает путь к связи без границ,

– отметил Федоров.

Тестирование видеозвонка: смотрите видео

Сервис начнет работать с текстовых сообщений, добавил Александр Комаров:

Начинаем с сообщений. Это первый сервис, который запустим в конце года. Следующим шагом будет голосовая связь через мессенджеры, третьим – мобильный интернет через спутники. Сочетание наземной сети Киевстар и спутниковой сети SpaceX позволит быстро достичь полного покрытия территории Украины.

В базе Киевстар более 16 млн LTE-смартфонов с SIM-картой оператора, половина из них уже адаптированы под эту технологию.



На первом этапе услуга будет бесплатной для абонентов, подчеркнул Комаров, – это должно быть до конца войны с Россией.



Тестирование видеосвязи / Фото с аккаунта Михаила Федорова в соцсетях

По словам Федорова, сейчас 97% населения подключено к мобильному интернету, 89% – к фиксированному. Но для построения цифрового государства необходимо иметь связь "почти на 100%". В стране остается множество "белых пятен" – маленьких сел, где нет никакого покрытия. DTC позволяет ликвидировать эти зоны за один день после полного запуска.

Особенно важным решение будет для прифронтовых территорий, где часто исчезает любая связь. Комаров отметил, что после запуска появится возможность вызвать скорую даже в зонах, где наземная инфраструктура разрушена.

Какие технические возможности и перспективы Скорость в тесте: около 3 Мбит/с даунлинк, 0,3–0,4 Мбит/с аплинк (уровень, сопоставим с 3G).

Совместимость: любой LTE-смартфон, но адаптированные модели будут работать оптимальнее.



Этапы внедрения: обмен SMS и сообщениями в мессенджерах (Viber, WhatsApp, Signal) – осень 2025.



Далее – голосовая связь через мессенджеры, мобильный интернет (сроки зависят от запуска спутников 2-го поколения). Инфраструктурная интеграция: обработка сообщений и управление доступом происходит через сеть Киевстар, а не напрямую через SpaceX.

Это коммерческое соглашение с четкими обязательствами и санкциями. Оно бессрочное, и я не вижу никаких предпосылок для его расторжения. SpaceX уже имеет инструменты точечного отключения территорий, в частности временно оккупированных,

– сообщил Комаров в комментарии 24 Каналу.

Федоров отметил, что опыт массового использования Starlink в Украине с 2022 года (более 50 тысяч терминалов, завезенных только командой Минцифры) показывает – компания быстро реагирует на потребности украинских пользователей. А Илон Маск в последнее время подтверждает поддержку Украины своим сервисом спутникового интернета несмотря на предыдущие проблемы.



Александр Комаров и Михаил Федоров / Фото 24 Канала

Что будет дальше со спутниковой связью

Государство заинтересовано в том, чтобы подобные услуги внедряли и другие операторы, ведь конкуренция улучшает качество. Комаров прогнозирует, что через несколько лет все мобильные операторы так или иначе будут интегрировать спутниковые каналы, а на орбите будет работать около 60 тысяч спутников разных компаний.

Параллельно Киевстар развивает наземное покрытие. В 2024–2025 годах планируется построить более 1000 новых базовых станций, из которых 60% – новые башни.



Например, на трассе Киев–Житомир–Львов уже установлено 70 сайтов, в этом году добавят еще 15.

Эти усилия сочетаются с регуляторными изменениями: новые законы сокращают время строительства вышек у дорог и в селах на год. DTC может стать критически важным не только для гражданских пользователей, но и для армии. В случае уничтожения или повреждения базовых станций мобильная связь будет оставаться доступной через спутники.

Даже во время войны мы делаем вещи, которые другие страны не могут реализовать годами. Это новый этап развития связи в Украине,

– подчеркнул Михаил Федоров.

Кроме Direct to Cell с Киевстар, Минцифра готовит запуск пилотной зоны 5G, развитие национальной AI-экосистемы (AI Factory) и внедрение решений для устойчивости связи во время блэкаутов (закупка сотен тысяч аккумуляторов, резервирование фиксированного интернета до 72 часов).

Запуск DTC планируют начать с осени 2025 года без дополнительной оплаты для абонентов Киевстар, с последующим расширением функционала и географии. Украина станет одной из первых стран мира, где спутниковая мобильная связь будет доступна миллионам пользователей на обычных смартфонах.