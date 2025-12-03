Выдержит ли сеть длительные отключения?

Ключевым вопросом для миллионов пользователей остается надежность мобильной связи и интернета в условиях нестабильного энергоснабжения. По словам топ-менеджмента компании "Киевстар", инфраструктура, которую строили в течение последних двух лет, демонстрирует высокую эффективность, хотя общая ситуация остается напряженной, пишет 24 Канал.

Статистика свидетельствует о масштабе вызовов: из более 16 тысяч базовых станций по всей стране тысячи могут одновременно оставаться без централизованного электропитания. Однако благодаря аккумуляторным ресурсам и генераторам количество объектов, реально выпадающих из эфира, измеряется лишь сотнями.

Александр Комаров, CEO Киевстара, отмечает, что на национальном или региональном уровнях система работает стабильно, однако точечные проблемы неизбежны. Абоненты могут чувствовать ухудшение качества связи в конкретных локациях, где оборудование исчерпало ресурс автономности или возникли технические сбои.

За каждым работающим генератором стоит сложная логистика. Оператору приходится постоянно перемещать технические бригады между областями для обслуживания и заправки оборудования. Это требует значительных человеческих ресурсов, ведь сеть покрывает всю территорию Украины.

Что с домашним интернетом?

Отдельного внимания заслуживает ситуация с фиксированным интернетом. Компания использует технологии FTTP и GPON, установив в многоквартирных домах около 90 тысяч коммутаторов. Это оборудование обеспечено источниками бесперебойного питания. Однако здесь возникает проблема: магистраль работает, а интернета в квартире нет.

Руководитель Киевстара отмечает, что слабым звеном остается конечное оборудование потребителя. Когда исчезает электроэнергия, домашние Wi-Fi роутеры выключаются, и абоненты массово переходят на мобильный интернет. Это создает пиковые нагрузки на мобильные башни, которые и так работают в аварийном режиме питания.

По оценкам компании, лишь от 1% до 20% пользователей (в зависимости от региона) позаботились о резервном питании для своих роутеров.

Обеспечение энергоустойчивости требует колоссальных финансовых вливаний. За три квартала инвестиции в энергетическую безопасность превысили 3,5 миллиарда гривен. Такое перераспределение ресурсов влияет на планы развития: компания вынуждена жертвовать темпами строительства новых объектов ради поддержания жизнедеятельности существующей сети. Поэтому сейчас приоритетом номер один, говорит Комаров, остается стабильность сервиса, а не расширение покрытия.