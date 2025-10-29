Ford відкликає три моделі авто
Про це повідомила Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA), передає 24 Канал з посиланням на Reuters.
Відкликання стосується позашляховиків Ford Expedition, Lincoln Navigator, а також пікапів серії F. За даними агентства, дилери безкоштовно проведуть перевірку та, у разі потреби, відремонтують дефлектори.
У Ford прокоментували ситуацію
У компанії зазначили, що наразі інформації про нещасні випадки або травми, пов'язані з цією несправністю, не надходило.
Раніше Ford оголосив про відкликання майже мільйона автомобілів через можливу проблему паливного насоса. Зазначалось, що проблема може спричинити зупинку двигуна під час руху, а це підвищує ризик аварій.
Що відомо про подібні інциденти?
Насправді подібні випадки непоодинокі і можуть торкнутись абсолютно усіх виробників автівок. Так, нещодавно Honda повідомила про відкликання 294 612 автомобілів у США через збій у програмному забезпеченні, який може спричинити зупинку двигуна або втрату потужності.
А BYD відкликає понад 115 000 автомобілів серій Tang і Yuan Pro через конструктивні дефекти та ризики з батареями.