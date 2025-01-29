У чому проблема
Збій у програмному забезпеченні блоку управління впорскуванням палива (FI-ECU) може спричинити раптове вимкнення двигуна або втрату потужності під час руху. Це збільшує ризик аварії та загрожує безпеці водіїв і пасажирів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Дивіться також В Україні зріс попит на китайські авто: які купують найчастіше
Моделі, які підлягають відкликанню:
- Acura MDX Type-S (2022 – 2025 років)
- Honda Pilot (2023 – 2025 років)
- Acura TLX Type-S (2021-2025 років)
Як вирішать проблему
Офіційні дилери Honda безкоштовно оновлять програмне забезпечення FI-ECU для всіх автомобілів, що підпадають під відкликання.
Власникам транспортних засобів рекомендується звернутися до дилерів для проведення діагностики та оновлення.