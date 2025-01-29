В чем проблема

Сбой в программном обеспечении блока управления впрыском топлива (FI-ECU) может вызвать внезапное выключение двигателя или потерю мощности во время движения. Это увеличивает риск аварии и угрожает безопасности водителей и пассажиров, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Модели, которые подлежат отзыву:

Acura MDX Type-S (2022 – 2025 годов)

Honda Pilot (2023 – 2025 годов)

Acura TLX Type-S (2021-2025 годов)

Как решат проблему

Официальные дилеры Honda бесплатно обновят программное обеспечение FI-ECU для всех автомобилей, подпадающих под отзыв.

Владельцам транспортных средств рекомендуется обратиться к дилерам для проведения диагностики и обновления.