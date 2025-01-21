Рынок новых и подержанных авто
Это на 18% больше по сравнению с предыдущим годом, сообщает 24 Канал со ссылкой на ассоциацию "Укравтопром".
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Среди зарегистрированных легковушек китайского производства:
- 11 тысяч – новые автомобили (+37% по сравнению с 2023 годом);
- 3,3 тысячи – подержанные автомобили (-20%).
Таким образом, в 2024 году доля китайских авто на рынке новых легковушек в Украине выросла до 16%, тогда как в сегменте подержанных автомобилей, которые впервые регистрировались, их доля составляла 1,5%,
– говорится в отчете.
Доминирование электромобилей
Абсолютное большинство китайских легковушек, приобретенных украинцами, были электромобилями – 82% от общего количества.
Самые популярные модели
Новые автомобили:
- Volkswagen ID.4 – 1625 авто;
- Honda M-NV – 1279 авто;
- BYD Song Plus – 1062 авто;
- Nissan Ariya – 766 авто;
- Zeekr 001 – 703 авто.
Подержанные автомобили:
- Volkswagen ID.4 – 635 авто;
- Nissan Ariya – 259 авто;
- Honda M-NV – 175 авто;
- Zeekr 001 – 175 авто;
- Honda eNS1 – 156 авто.
Как видим, китайские автомобили продолжают завоевывать популярность среди украинцев, особенно в сегменте электромобилей, что соответствует глобальным трендам на экологичность и технологичность транспорта.