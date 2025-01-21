Ринок нових і вживаних авто
Це на 18% більше порівняно з попереднім роком, повідомляє 24 Канал з посиланням на асоціацію "Укравтопром".
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Серед зареєстрованих легковиків китайського виробництва:
- 11 тисяч – нові автомобілі (+37% порівняно з 2023 роком);
- 3,3 тисячі – вживані автомобілі (-20%).
Таким чином, у 2024 році частка китайських авто на ринку нових легковиків в Україні зросла до 16%, тоді як у сегменті вживаних автомобілів, які вперше реєструвались, їх частка становила 1,5%,
– ідеться у звіті.
Домінування електромобілів
Абсолютна більшість китайських легковиків, придбаних українцями, були електромобілями – 82% від загальної кількості.
Найпопулярніші моделі
Нові автомобілі:
- Volkswagen ID.4 – 1625 авто;
- Honda M-NV – 1279 авто;
- BYD Song Plus – 1062 авто;
- Nissan Ariya – 766 авто;
- Zeekr 001 – 703 авто.
Вживані автомобілі:
- Volkswagen ID.4 – 635 авто;
- Nissan Ariya – 259 авто;
- Honda M-NV – 175 авто;
- Zeekr 001 – 175 авто;
- Honda eNS1 – 156 авто.
Як бачимо, китайські автомобілі продовжують завойовувати популярність серед українців, особливо в сегменті електромобілів, що відповідає глобальним трендам на екологічність і технологічність транспорту.