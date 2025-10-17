Причини відкликання авто?
Державний регулятор ринку Китаю повідомив, що причина відкликання – конструктивні дефекти та пов'язані з батареями ризики безпеки, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.
BYD подала план до Державного управління з регулювання ринку щодо відкликання 44 535 автомобілів серії Tang, вироблених між березнем 2025-го і липнем 2017-го, у яких певні конструктивні вади можуть спричиняти ненормальну роботу вузлів.
Це не вперше компанія масово відкликає авто?
Також компанія ініціювала відкликання 71 248 електромобілів Yuan Pro, виготовлених з лютого 2021-го по серпень 2022-го, через виробничі проблеми, що стосуються встановлення батарей.
У січні компанія вже відкликала 6 843 гібридні позашляховики Fangchengbao Bar 5 через ризики загоряння.
До цього, у вересні 2024 року, автовиробник відкликав майже 97 000 Dolphin та Yuan Plus через виробничий дефект у блоці керування рульовим керуванням, який створював ризик займання.
Що відомо про подібні випадки?
Раніше Toyota повідомила про відкликання понад 590 тисяч автівок у США через збій програмного забезпечення. Ідеться про моделі – Toyota Venza, Highlander, Tacoma, GR Corolla та Lexus.
До цього Ford теж оголосив про відкликання майже мільйона автомобілів через можливу проблему паливного насоса.
Honda також повідомила, що вимушена відкликати у США майже 300 тисяч авто через збій програмного забезпечення, що може спричинити зупинку двигуна або втрату потужності.