Причины отзыва авто?

Государственный регулятор рынка Китая сообщил, что причина отзыва – конструктивные дефекты и связанные с батареями риски безопасности, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

BYD подала план в Государственное управление по регулированию рынка по отзыву 44 535 автомобилей серии Tang, произведенных между мартом 2025-го и июлем 2017-го, в которых определенные конструктивные недостатки могут вызвать ненормальную работу узлов.

Это не впервые компания массово отзывает авто?

Также компания инициировала отзыв 71 248 электромобилей Yuan Pro, изготовленных с февраля 2021-го по август 2022-го, из-за производственных проблем, касающихся установки батарей.

В январе компания уже отозвала 6 843 гибридные внедорожники Fangchengbao Bar 5 из-за рисков возгорания.

До этого, в сентябре 2024 года, автопроизводитель отозвал почти 97 000 Dolphin и Yuan Plus из-за производственного дефекта в блоке управления рулевым управлением, который создавал риск возгорания.

Что известно о подобных случаях?