Ford отзывает три модели авто

Об этом сообщила Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA), передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Маск рассказал, когда роботакси Tesla будут ездить без водителей

Отзыв касается внедорожников Ford Expedition, Lincoln Navigator, а также пикапов серии F. По данным агентства, дилеры бесплатно проведут проверку и, в случае необходимости, отремонтируют дефлекторы.

В Ford прокомментировали ситуацию

В компании отметили, что пока информации о несчастных случаях или травмах, связанные с этой неисправностью, не поступало.

Ранее Ford объявил об отзыве почти миллиона автомобилей из-за возможной проблемы топливного насоса. Отмечалось, что проблема может привести к остановке двигателя во время движения, а это повышает риск аварий.

Что известно о подобных инцидентах?