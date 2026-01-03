Скільки тепер коштує оформити паспорт чи довідку на проживання?

У 2026 році, як і раніше, безоплатним є оформлення першого паспорта громадянина України у формі ID-картки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну міграційну службу.

Читайте також Легендарний мільярдер Воррен Баффет вийшов на пенсію: дієві поради від гуру бізнесу

Зауважимо, що зросла вартість бланків. Сама адмінпослуга не подорожчала, повідомляє міграційна служба.

Загальна ціна на біометричні документи тепер така, якщо йдеться про виготовлення ID-картки:

до 20 робочих днів – 618 гривень (раніше ця послуга обходилась в 558 гривень);

а от до 7 робочих днів – 988 гривень (раніше така послуга коштувала 928 гривень).

Оформлення закордонного паспорта коштуватиме:

до 20 робочих днів – 1 147 гривень (раніше – 1 042 гривень);

на термін до 7 робочих днів – 1 787 гривень (до початку 2026 року – 1 682 гривні).

Вартість посвідки для проживання:

якщо йдеться про постійне проживання – 1 235 гривень (раніше оформлення такого документа обходилось в 1 175 гривень);

тимчасове проживання – 1 140 гривень (до початку 2026 року – 1 080 гривень).

Водночас за старою ціною буде діяти послуга, якщо особа:

встигла подати заяву для оформлення документа;

а також оплатили адміністративні послуги до 31 грудня 2025 року.

Ті ж особи, які оплатили адмінпослуги до 31 грудня 2025 року, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв,

– зазначає служба.

Що ще важливо знати про документи зараз?