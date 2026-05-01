Чи можна мати одразу два закордонні паспорти?

Насправді ж батьки можуть оформити для дитини два закордонні паспорти, і обидва будуть чинними одночасно. Про це розповіли у паспортному сервісі Кракова, пише Судово-юридична газета України.

Законодавство України передбачає, що людина може оформити другий закордонний паспорт незалежно від віку. Таким чином, ніхто не забороняє дитині користуватися одразу двома документами.

Дехто може вважати дивним оформлення двох однакових паспортів. Однак у паспортному сервісі пояснили, що насправді це доволі поширена практика і в деяких життєвих ситуаціях просто необхідна.

Наприклад, другий паспорт корисний, коли один із документів знаходиться в посольстві для оформлення візи. У цей час можна користуватися, так би мовити, запасним.

Також це корисно у таких випадках:

якщо дитина часто подорожує, і їй треба мати запасний документ;

якщо є чинний паспорт, але необхідно зробити ще один.

При цьому у паспортному столі наголосили, що неважливо, який закордонний паспорт був оформлений раніше, а який – пізніше.

Обидва паспорти є рівноцінними документами,

– зазначили у відомстві.

Зауважте! Термін дії закордонного паспорта для дитини складає 4 роки, а віком від 16 років – 10 років. Проте мати більш як два дійсні закордонні паспорти українці все ж не можуть.

Як оформити закордонний паспорт?

Усі громадяни України можуть за бажанням отримати закордонний паспорт. Для цього є кілька можливостей, повідомили в Державній міграційній службі.

Необхідно особисто звернутися до однієї з установ, які займаються оформленням документів:

будь-якого Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП);

підрозділу Державної міграційної служби;

центру обслуговування "Паспортний сервіс" ДП "Документ";

а для тих, хто живе за кордоном – до відповідної дипломатичної установи.

Там пройти процедуру сканування відбитків вказівних пальців рук Для дітей вона проводиться із 12 років.

Потім необхідно уважно перевірити персональні дані в заяві, особливо транслітерацію свого прізвища та імені., і підтвердити правильність інформації підписом.

Окрім заяви на закордонний паспорт, знадобиться низка документів для його оформлення:

паспорт громадянина України;

для дітей до 14 років – свідоцтво про народження або документ, який підтверджує факт народження;

за наявності – попередні закордонні паспорти;

та квитанція сплати адміністративного збору.

До речі вартість оформлення закордонного паспорта у 2026 році зросла. Чим швидше необхідний документ, тим дорожче доведеться заплатити. До 20 робочих днів – 1 147 гривень, а от до 7 робочих днів – вже 1 787 гривень.

Важливо! Українці призовного віку, які перебувають за кордоном, можуть оформити закордонний паспорт у підрозділах ДП "Документ" без повернення в Україну, однак для цього потрібно виконати нові вимоги військового обліку. Як пояснив адвокат Андрій Карпенко обов’язковою умовою є наявність застосунку Резерв+ із підтвердженими даними, адже інакше документи на паспорт не прийматимуть.

Що ще потрібно знати про оформлення паспорта?

Оформити паспорт без реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП) тепер неможливо. Виняток діє лише для громадян, які офіційно відмовилися від отримання ідентифікаційного номера через релігійні переконання, а також для новонароджених, повідомили в уряді.

Водночас у ЦНАПах запровадили нову послугу, яка дозволяє одночасно подати документи на оформлення внутрішнього паспорта громадянина України та закордонного паспорта. Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив 31 грудня 2025 року.