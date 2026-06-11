Для чого потрібне оголошення померлою людини, яка зникла безвісти під час війни?

Родичі осіб, які загинули під час війни, можуть розв'язати всі невизначеності щодо майна чи сімейного статусу, звернувшись до суду. Якщо українець вже має статус "зниклого безвісти за особливих обставин", то буде легше встановити, що людина померла. Про це пише Херсонський апеляційний суд.

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В українському законодавстві встановлений термін, після якого можна звертатися до суду, якщо зникла безвісти людина не з'явилася на зв'язку. Менше часу на подачу заяви є, якщо зникнення сталося за обставин, що загрожували життю – тоді родичі можуть піти до суду вже через 6 місяців.

Тобто під час війни родичі мають достатньо часу. Якщо є надія, що людина вийде на зв'язок, то експерти радять почекати два роки з дня зникнення. Але звернутися до суду, аби визнати родича загиблим, можна не раніше, ніж через пів року з часу його зникнення через воєнні дії чи збройний конфлікт.

Важливо, що в державі діє Закон "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин", який і надає такий статус.

Судова практика Верховного Суду показує, що шестимісячний термін варто відраховувати не з дня скасування воєнного стану, а від часу закінчення активних бойових дій на території, де людина, ймовірно, загинула.

Не потрібно чекати два роки після скасування воєнного стану по всій країні. Суди нижчих інстанцій активно застосовують цю позицію, оцінюючи кожну справу індивідуально (місце зникнення, свідчення, документи від військової частини, поліції тощо),

– йдеться в повідомленні.

Тобто коли суд оголошує людину померлою, то він припускає смерть на підставі непрямих доказів. Датою загибелі вказується або ту, коли стало чинним рішення суду, або ж день вірогідної смерті.

Хто має звернутися до суду, щоб визнати людину померлою?

Якщо минув час та є підстава вважати, що людина загинула внаслідок війни, то заяву до суду за місцем проживання подають близькі родичі, тобто дружина/чоловік, батьки чи діти. Разом з цим вони повинні мати докази зникнення, документи, що підтверджують обставини загрози життю людини та будь-які докази про те, що особа протягом визначеного часу не виходить на зв'язок.

Як встановити юридичний статус зниклих безвісти військових?

Якщо військовослужбовець зник безвісти під час бойових дій і немає офіційного підтвердження смерті, то родичі можуть використовувати різні докази, зокрема, свідчення побратимів, матеріали службових розслідувань, документи військових частин, а іноді й інші непрямі дані.

Згідно з загальним алгоритмом, якщо військового треба лише оголосити зниклим безвісти, то родині спочатку необхідно звернутися до поліції для відкриття розшукової справи та внесення інформації до відповідних реєстрів. Далі варто передати дані до військової частини, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, а також за потреби здавати ДНК-зразки для ідентифікації.