Як зробити так, щоб військового визнали загиблим без наявності тіла?

Нерідко буває, що забрати тіло загиблого військового з небезпечної чи окупованої території неможливо. Тоді аж доки його не знайдуть, він вважається зниклим безвісти. У такому випадку, щоб встановити факт загибелі, варто звертатися до суду. Про це розповів військовий адвокат Роман Лихачов, передає 24 Канал.

До процесу визнання воїна загиблим важливо залучити до справи родичів першої лінії: батьків, дружину, дітей. Бувають випадки, коли одні родичі визнали загибель свого військового, а хтось один був незгоден. Тоді рішення можуть скасувати в апеляції, якщо когось із них не повідомити про це.

Судді та й самі військові частини обережно ставляться до таких справ.

Ну, ви розумієте, можуть бути різні речі. Завтра військовослужбовець з'явиться і буде винна військова частина. В цьому випадку тільки в судовому порядку потрібно встановлювати факт загибелі,

– пояснив фахівець.

Доказами того, що військовий точно загинув, а не, наприклад здійснив самовільне залишення частини, можуть бути:

свідчення побратимів;

матеріали службового розслідування;

у деяких випадках – інформація із соціальних мереж.

Щоб отримати свідчення побратимів, можна сконтактувати з ними. Суддя захоче почути їхню позицію щодо загибелі військового. Їм не обов'язково їхати до конкретного суду, адже зараз можна долучитися до засідання в режимі онлайн.

Крім того, суд бере до уваги розповіді родичів. Наприклад, коли мати вже спілкувалася з кимось з побратимів і впевнена, що її син дійсно загинув.

Роман Лихачов додав, що для судді визнання людини загиблою це теж важливий крок. Без низки доказів зробити це важко.

Важливо також, що згідно з постановою №168 Кабінету міністрів України родини загиблих військових мають право отримувати виплати й інші соціальні гарантії. Тому судді перевіряють позови про визнання захисника загиблим через те, щоб не дозволяти користуватися незаконними схемами.

