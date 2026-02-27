Як військовий може визначити, хто отримуватиме його грошове забезпечення?
Військові мають три варіанти, аби зберегти свої гроші у випадку потрапляння в полон чи зникнення безвісти. Закон "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" визначає, що в таких випадках грошове забезпечення військового зберігається та його частину можна передати іншим людям для свого майбутнього після повернення.
Щоб скласти особисте розпорядження щодо виплат, військовий повинен:
- написати розпорядження в довільній формі. У ньому вказується ім'я особи або кількох людей, якій надходитимуть виплати. Важливо також визначити розмір частки кожному з отримувачів у відсотках;
- засвідчити підпис у командира чи нотаріуса;
- передати оригінал командиру на зберігання.
Зауважимо! Військовий може вносити зміни в розпорядження або й узагалі скасувати його та скласти нове.
Документ передається командиру частини та зберігається в особовій справі військового. Якщо підпис на розпорядженні засвідчувався нотаріусом, то документ має повернутися до частини за 10 днів із дня засвідчення.
Кому можна передати грошове забезпечення військового?
У Міністерстві оборони пояснили, що якщо захисник написав особисте розпорядження, то гроші передаватимуть лише тим особам, які зазначені в документі. Це не обов'язково мають бути родичі.
Як розподіляються кошти, якщо військовий не залишив особисте розпорядження / Інфографіка Міноборони
Однак, якщо особистого розпорядження немає, то гроші у випадку полону чи зникнення безвісти розподіляються по закону:
- 50% найближчим родичам (дружині/чоловіку, представникам неповнолітніх дітей, повнолітнім дітям чи батькам);
- решта залишається військовослужбовцю.
Грошове забезпечення зберігається повною мірою, якщо людина перебуває в полоні чи вважається зниклою безвісти. Враховується й посадовий оклад, надбавки та премії за останньою займаною посадою та щомісячна винагорода в 100 тисяч гривень.
Відтак мінімальна сума виплат складає від 120 000 гривень на місяць. Отже, за відсутності розпорядження родина військовослужбовця гарантовано отримуватиме 60 000 гривень, а решта депонуватиметься,
– пояснили в Міністерстві.
Кошти передаються державі та зберігаються, доки військовий не повернеться. Це гарантує, що гроші військового не зникнуть і він цілком їх отримає.
Що ще варто знати про передачу майна військових?
У разі загибелі захисника, право володіти його майном мають люди, які зазначені в заповіті. якщо такого документа немає, то воно переходить родичам за черговістю згідно з Цивільним кодексом України.
Заповіти та довіреності воїни можуть посвідчувати через командування частин без візиту нотаріуса, якщо немає доступу до таких органів.
Важливо, що родичі зниклого безвісти не можуть отримати спадщину без офіційного оголошення особи померлою за рішенням суду. Адже до цього періоду людина вважається живою.