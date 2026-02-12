Які можливості для складання заповіту без нотаріуса має законодавство?

Українське законодавство передбачає можливість посвідчення заповітів і довіреностей без участі нотаріуса, якщо в місці дислокації військової частини немає органів, що вчиняють нотаріальні дії. Відповідно до статей 245 та 1252 Цивільного кодексу України такі документи можуть посвідчувати командири (начальники) військових частин, з'єднань, установ або закладів. Документи у цьому випадку прирівнюються до нотаріально посвідчених.

Під час оформлення обов'язково має бути забезпечена конфіденційність і дотримання нотаріальної таємниці, повідомляє Міністерство юстиції України. Посадова особа повинна встановити особу заявника, перевірити його цивільну дієздатність та справжність намірів. Текст документа складається чітко й однозначно, із зазначенням дат словами. Заборонено посвідчувати документи на себе або своїх близьких родичів.

Заповіт оформлюється у письмовій формі з обов'язковим зазначенням місця та часу складення, дати й місця народження заповідача. Документ підписується особисто. Якщо через фізичні вади або хворобу людина не може підписати його самостійно, це може зробити інша особа за її дорученням і в присутності двох свідків. Свідків має бути не менше двох, вони повинні чути текст заповіту та власноруч його підписати.

Важливо! Не можуть бути свідками спадкоємці, їхні родичі або інші посадові особи. Заповіт складається у двох примірниках: один передається заповідачу, другий направляється для реєстрації у Спадковому реєстрі.

Як ще можна оформити довіреність?

Довіреність також оформлюється письмово із зазначенням місця та дати складення, повних даних сторін і строку дії. Якщо строк не визначений, довіреність чинна до моменту припинення її дії. Водночас документ без зазначеної дати посвідчення є нікчемним. Підпис довірителя ставиться в присутності посадової особи, а за потреби — іншою особою із зазначенням причин у посвідчувальному написі. Один примірник залишається у довірителя або передається представнику, другий — подається для реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей.

Окремо визначено порядок реєстрації таких документів у період воєнного стану. Після посвідчення їх протягом п'яти днів передають до Генерального штабу Збройних сил України, Міністерства оборони або іншого уповноваженого органу. Далі документи надсилаються до Міністерства юстиції України чи його територіальних підрозділів для подальшої передачі нотаріусу та внесення відомостей до відповідних реєстрів.

Посадові та службові особи, які посвідчують такі документи, зобов'язані зберігати нотаріальну таємницю та не розголошувати отриману інформацію.

