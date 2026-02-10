Які строки для прийняття або відмови спадщини?

Прийняття спадщини є важливим юридичним рішенням, яке має не лише майнові, а й правові наслідки, повідомляє Міністерство юстиції. До складу спадщини входять не тільки права, а й обов'язки спадкодавця, зокрема невиплачені борги чи кредити, що нерідко змушує спадкоємців замислитися над доцільністю її прийняття.

Читайте також Батьки можуть вимагати аліменти від дітей: коли це законно

Закон надає спадкоємцям право зробити усвідомлений вибір. Відповідно до статті 1268 Цивільного кодексу України, спадкоємець за заповітом або за законом може прийняти спадщину або відмовитися від неї, при цьому прийняття з умовами чи застереженнями не допускається.

Згідно зі статтею 1270 Кодексу, для прийняття спадщини встановлено строк у шість місяців з моменту її відкриття. У разі якщо право на спадкування виникає через відмову інших спадкоємців, новому спадкоємцю надається три місяці, а якщо залишок строку є меншим – його продовжують до трьох місяців.

Відмовитися від спадщини спадкоємець може протягом цього ж строку, що передбачено статтею 1273 Цивільного кодексу України.

Як подати заяву про відмову та які є особливі випадки?

Заява про відмову від прийняття спадщини подається особисто спадкоємцем у письмовій формі нотаріусу або, у сільській місцевості, уповноваженій посадовій особі органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини. Подання заяви через представників за довіреністю не допускається.

Звернутися можна кількома способами: особисто до нотаріуса, поштою або засобами електронного зв'язку із застосуванням кваліфікованого чи удосконаленого електронного підпису. У разі дистанційного подання нотаріус може вимагати нотаріально засвідчену заяву або особисту явку спадкоємця.

Особи з обмеженою цивільною дієздатністю можуть відмовитися від спадщини лише за згодою піклувальника та органу опіки і піклування. Неповнолітні віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років – за згодою батьків або піклувальників і відповідного органу. Відмова від спадщини для малолітніх чи недієздатних осіб допускається виключно з дозволу органу опіки та піклування.

Відмова є безумовною і беззастережною, однак закон дозволяє відкликати її протягом строку, встановленого для прийняття спадщини.

Відмова на користь іншого спадкоємця та правові наслідки

Закон також передбачає можливість відмови від спадщини на користь іншого спадкоємця. Таке право мають спадкоємці за заповітом – на користь інших осіб, зазначених у заповіті, а спадкоємці за законом – на користь будь-кого зі спадкоємців незалежно від черги.

У разі підпризначення спадкоємця відмова допускається лише на користь саме цієї особи.

Якщо один зі спадкоємців відмовляється від прийняття спадщини, його частка переходить до інших спадкоємців і розподіляється між ними порівну, якщо інше не визначено законом або заповітом. Водночас відмова від спадщини за заповітом не позбавляє особу права спадкувати за законом.

У разі відмови всіх спадкоємців за заповітом право на спадкування переходить до спадкоємців за законом у встановленій черговості.

Поділ спадщини в Україні: коли частки рівні та хто має переважне право на майно?