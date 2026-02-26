Яку допомогу зможуть отримати українці у березні?
Прогнози свідчать, що у центральних областях початок паводків очікується вже з кінця березня, про що йдеться у соцмережах Юлії Свириденко.
Вона наголосила, що потенційна небезпека – передусім для цих регіонів. Але складнішою ситуація може бути в Карпатському регіоні та на Одещині.
В усіх областях працюють ситуаційні центри. Забезпечено постійний обмін інформацією між ОВА та ДСНС, а також цілодобовий моніторинг гідрологічної обстановки,
– зазначила Свириденко.
Також уряд готує механізм підтримки людей та громад у разі сильних підтоплень. Зокрема створюється Комісія:
- з ліквідації наслідків;
- допомоги постраждалим;
- виплати грошової допомоги, зокрема на оздоровлення дітей;
- додаткової підтримки вразливих груп.
Зауважте! Український уряд доручив ДСНС та головам ОВА сформувати резерви необхідної техніки, пального та обладнання для оперативного реагування і ліквідації можливих наслідків.
Яку ще виплату можуть отримати українці?
Зокрема у лютому уряд ухвалив рішення про заснування щорічної Премії Кабінету Міністрів України для працівників енергетичної галузі. Про це йдеться на Урядовому порталі.
Рішення передбачає щорічне присудження до 50 премій. Розмір – 200 тисяч гривень кожна.
Фінансування відбуватиметься коштом держбюджету. Сама премія повинна стати щорічною державною відзнакою за професіоналізм та самовіддану працю в енергетичній галузі.
До чого ще готується Україна?
- Україна вже почала підготовку до наступного опалювального сезону. Відповідний план на наступний сезон буде розглянутий і затверджений на загальнодержавному рівні.
- Уряд прагне реалізувати План енергетичної стійкості областей. Кожен регіон має виконати певні завдання, аби бути готовими до наступної зими.