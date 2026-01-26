Що входить до складу спадщини?

Після загибелі військовослужбовця спадкові права виникають у осіб, зазначених у заповіті або особистому розпорядженні на випадок смерті, повідомляє Міністерство юстиції України. Якщо таких документів немає, спадкування здійснюється за законом – відповідно до визначеної законом черговості родичів.

Читайте також Конфіскація майна для ЗСУ: у яких випадках це законно

До спадкового майна можуть належати грошові кошти на рахунках, нерухомість, рухоме майно, зокрема транспортні засоби, державні компенсації та виплати, а також інші особисті речі загиблого.

Хто має право на спадщину за законом?

Спадщина передається особі або кільком особам, визначеним у заповіті. Водночас незалежно від його змісту право на обов'язкову частку мають малолітні, неповнолітні та повнолітні непрацездатні діти, непрацездатна вдова або вдівець, а також непрацездатні батьки. Вони отримують половину частки, яка належала б їм у разі спадкування за законом.

За відсутності заповіту спадкоємці визначаються у порядку черговості. До першої черги належать діти спадкодавця, той з подружжя, який його пережив, та батьки. Друга черга включає рідних братів і сестер, бабу та діда. До третьої черги належать дядько та тітка, до четвертої – особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як п'ять років. П'яту чергу складають інші родичі до шостого ступеня споріднення.

Як оформити спадщину та де отримати правничу допомогу?

Для прийняття спадщини необхідно звернутися до нотаріуса та подати відповідну заяву. Після перевірки документів і спливу шести місяців з дня відкриття спадщини спадкоємцям видається свідоцтво про право на спадщину. У разі спорів, відсутності документів або пропуску строків питання вирішуються в судовому порядку.

Кожен має право на безоплатну правничу допомогу. Фахівці системи безоплатної правничої допомоги нададуть консультації щодо переліку документів, поновлення строків та, за потреби, представлять інтереси у суді. Для отримання консультації можна звернутися за єдиним контактним номером телефону 0 800 213 103 – дзвінки в межах України безкоштовні.

Компенсація за невидані речі: коли та як військові можуть отримати гроші?