Чи можуть конфіскувати майно для потреб ЗСУ?

Під час воєнного стану конфісковане за рішеннями судів майно може бути передане на потреби Збройні сили України, однак така передача є можливою лише за умов, прямо визначених законом.

Йдеться не про довільне вилучення, а про чітко врегульований правовий механізм, який застосовується виключно до майна, конфіскованого на підставі судових рішень і не реалізованого у встановленому порядку.

Правові підстави такої передачі визначені:

Відповідно до цих актів, рішення про безоплатну передачу конфіскованого майна ухвалюється спеціальною комісією, створеною при органі державної виконавчої служби. До її складу входять представники ДВС, податкових та митних органів.

Саме комісія визначає, чи є доцільною передача конкретного майна та хто може бути його отримувачем.

Як здійснюється передача конфіскованого майна ЗСУ?

Процедура включає кілька обов’язкових етапів:

ініціювання передачі державним виконавцем;

розгляд питання комісією;

оприлюднення інформації про майно у відкритому доступі та прийняття остаточного рішення.

Важливо! Передача майна оформлюється актом приймання-передачі, який є юридичною підставою для його подальшого використання.

На період дії воєнного стану законодавство передбачає спрощений порядок. Згідно з пунктом 25 Порядку № 985, рішення про передачу майна може ухвалювати керівник обласної військової адміністрації без скликання комісії ДВС.

Що не можуть передати на потреби ЗСУ?

Водночас закон встановлює також чіткі обмеження. Не підлягають передачі, зокрема, алкогольні напої, культурні цінності, предмети розкоші, дизайнерські вироби, а також окремі медичні засоби без державної реєстрації.

А ось продукти харчування та інше майно, що може впливати на безпеку чи здоров’я людей, допускається до передачі лише за умови підтвердження їхньої придатності.

