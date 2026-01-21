Як правильно обрати спосіб передачі майна?

Плануючи передачу майна, громадяни стикаються з вибором оптимального правового механізму – заповіту, спадкового договору або договору дарування, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство юстиції України. Хоча всі ці правочини, за загальним правилом, потребують нотаріального посвідчення, вони суттєво відрізняються за умовами набуття права власності та можливістю їх оскарження.

Заповіт є особистим розпорядженням фізичної особи на випадок смерті та може бути складений виключно особисто, без участі представників. Він набирає чинності лише після смерті заповідача, а до цього часу власник зберігає повний контроль над майном і має право у будь-який момент змінити або скасувати документ без повідомлення спадкоємців.

Важливо! Законодавство передбачає кілька форм заповіту, зокрема секретний, з умовою або заповіт подружжя, а в окремих випадках його можуть посвідчувати не лише нотаріуси, а й уповноважені посадові особи.

Договір дарування – це двосторонній правочин, за яким майно безоплатно передається іншій особі. Право власності виникає одразу після передання майна або з моменту нотаріального посвідчення договору, залежно від його предмета. Водночас договір може містити додаткові обов'язки для обдаровуваного, і у разі їх порушення дарувальник має право вимагати розірвання договору або відшкодування вартості майна.

Спадковий договір поєднує елементи договору та заповіту: набувач зобов'язується виконувати визначені відчужувачем умови, а право власності на майно переходить до нього лише після смерті відчужувача. Важливо, що майно, охоплене спадковим договором, не може бути предметом заповіту. Розірвання такого договору можливе виключно в судовому порядку.

У чому ключова різниця Головні відмінності між цими правочинами полягають у моменті переходу права власності, наявності або відсутності зобов'язань для сторін та можливості скасування. Саме тому вибір конкретного інструменту залежить від мети власника: зберегти контроль над майном до кінця життя, забезпечити виконання певних умов або передати майно іншій особі негайно.

