Чи можуть стягнути житло, оформлене на дружину боржника?

Питання звернення стягнення на нерухомість, яка формально належить дружині боржника, врегульоване Законом України "Про виконавче провадження", пише 24 Канал.

Наявність іншого власника не завжди є абсолютним захистом від примусового продажу. Тут вирішальне значення має правовий режим майна та обставини його набуття.

Поширеною практикою серед боржників є переоформлення житла на близьких родичів: шляхом дарування або удаваного продажу дружині, матері чи іншим членам сім’ї. Однак такі дії не гарантують збереження майна. Якщо кредитор або виконавець доведе, що правочин укладали з метою уникнення виконання боргових зобов’язань, суд може визнати його фіктивним.

Найчастіше це стосується договорів дарування, укладених після виникнення боргу або відкриття виконавчого провадження.

Довідково: У разі скасування такого договору майно повертається до складу активів боржника та може бути реалізоване для погашення заборгованості.

Якщо житло придбане після реєстрації шлюбу, воно за замовчуванням вважається спільною сумісною власністю подружжя незалежно від того, на кого оформлені документи.

У такій ситуації виконавча служба може звернутися до суду з вимогою реалізувати квартиру для погашення боргів чоловіка. Процедура включає кілька етапів:

отримання судового дозволу;

проведення електронного аукціону;

та обов’язкову виплату дружині компенсації її частки у вартості майна.

Крім того, дружина має право оскаржити результати торгів, якщо вважає, що квартиру продали за заниженою ціною.

За які борги житло можуть виставити на продаж?

Закон дозволяє звертати стягнення на квартиру, якщо заборгованість за податками або житлово-комунальними послугами перевищує 20 мінімальних заробітних плат (у 2026 році це 172 940 гривень). Окрім того, ініціювати продаж житла через суд можуть банки та інші кредитори.

Якщо суд ухвалює рішення на користь кредитора, а грошових коштів на рахунках боржника недостатньо, нерухомість арештовують та продають через електронні торги. Водночас наявність у квартирі зареєстрованих дітей або осіб з інвалідністю ускладнює процедуру.

У таких випадках необхідне окреме судове рішення або погодження органів опіки та піклування.

Яке майно не вважається спільно нажитим у шлюбі?