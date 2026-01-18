Яке майно є спільним?

Сімейний кодекс України встановлює, що все майно, набуте подружжям у період шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство юстиції України. Це правило діє незалежно від того, чи мав один із подружжя власний дохід з поважних причин, зокрема через навчання, догляд за дітьми, ведення домашнього господарства або хворобу.

Водночас закон передбачає винятки. Глава 7 Сімейного кодексу України визначає перелік майна, яке вважається особистою приватною власністю дружини або чоловіка, навіть якщо воно було набуте під час шлюбу.

Зверніть увагу! Зокрема, до особистої власності належить майно, отримане за договором дарування або у спадщину, а також придбане за особисті кошти одного з подружжя. Особистим вважається і житло чи земельні ділянки, набуті внаслідок приватизації відповідно до чинного законодавства.

Також особистою приватною власністю є речі індивідуального користування, зокрема одяг, взуття, косметика чи лікувальні засоби, навіть якщо вони були придбані за спільні кошти. Водночас речі для професійної діяльності, як-от обладнання, музичні інструменти або оргтехніка, належать до спільної власності подружжя.

До особистого майна також зараховуються премії та нагороди за особисті заслуги, компенсації за пошкоджене майно чи моральну шкоду, а також страхові виплати за договорами страхування життя і здоров'я. Водночас суд може визначити право другого з подружжя на частку таких виплат, якщо його внесок сприяв їх отриманню.

Які ще особливості поділу майна?

Крім того, суд може визнати особистою власністю майно, набуте під час окремого проживання подружжя у зв'язку з фактичним припиненням шлюбних відносин. Якщо ж при купівлі майна використовувалися як спільні, так і особисті кошти одного з подружжя, відповідна частка визнається його приватною власністю.

Закон також передбачає можливість укладення шлюбного договору. Він дозволяє подружжю самостійно визначити правовий режим майна — зробити його спільним, частковим або особистим. При цьому власник майна зобов'язаний користуватися і розпоряджатися ним з урахуванням інтересів сім'ї та насамперед дітей.

