Якими бувають заповіти?

Про те, коли потрібно звертатися до суду, щоб оскаржити недійсність документа, розповів на своєму каналі адвокат Роман Сімутін.

Так, заповіт можуть скласти із порушенням, тоді документ потрібно визнати недійсним. Один із видів документа називають нікчемним. Переважно такий заповіт складений людиною без повноважень, які необхідні для цього. Також під час написання заповіту могли порушити норми щодо посвідчення та формування документа.

Зауважте! Нікчемний заповіт не потрібно оскаржувати в суді. У такому випадку достатньо експертної оцінки юриста чи нотаріуса. Тобто коли людина звернеться із відповідним заповітом до фахівців, щоб отримати свідоцтво права на спадщину – їй відмовлять.

Анулювати документ можуть, коли там не вказані необхідні реквізити. А також немає підписів чи печаток. Такі помилки під час створення заповіту – є елементарними, тож нотаріус може самостійно визначити недійсність.

Підставою для анулювання заповіту також є:

посвідчення документа через особу, що не має повноважень на такі дії (зокрема, через посадовців);

відсутність свідків під час складання заповіту, коли їхня присутність є обов'язковою (якщо складати документ не з нотаріусом і не посвідчувати його у фахівця, потрібно писати документ у присутності 2 свідків).

Важливо, що в останньому випадку свідками не можуть стати родичі та майбутні спадкоємці.

Оспорюваний заповіт – вид документа, який анулюють через рішення суду. Підставою для цього є доведення факту, що остання воля спадкодавця записана не за його власними формулюваннями. Буває, що людину змушують щось написати, вона діє під тиском і так у заповіті прописують не справжні наміри спадкодавця.

Найчастіше йдеться про ситуації обману, тиску, насильства. Також про складні життєві обставини, через які спадкодавець вимушено створив відповідний документ із відповідними формулюваннями.

Хто може оскаржити заповіт та що для цього потрібно?

На ресурсі AdvokatMarket зазначають, що перед тим, як подавати заяву на оскарження до суду, потрібно переконатися, що особа має на це право.

Так, оскаржити положення та дію документа можна якщо особа є зацікавленою. Тобто у випадках, коли людина визначає порушення своїх прав та інтересів через наявний заповіт. За законодавством кількість таких осіб ніяк не обмежується, але суд визначає власні категорії. Зазвичай право на оскарження надають:

спадкоємцям за законом;

спадкоємцям за іншим заповітом;

особам з правом на обов'язкову частку;

відказоодержувачам;

особам на утриманні.

Зокрема потрібно знати, що оскаржити заповіт можна лише після смерті спадкодавця.

Також на ресурсі надають покроковий алгоритм, як підготуватись до судового процесу та до оскарження заповіту в такий спосіб:

перевірити підстави для звернення та документи;

зібрати докази та підтвердження;

написати позовну заяву;

подати позов до суду;

взяти участь у судовому процесі та отримати результат.

