Як регулюється розпорядження часткою майна у спадкодавця?

Умови продажу частки майна та захист прав інших співвласників регулюється Цивільним кодексом України. Статті 355 і 366 розділяють спільну часткову власність та спільну сумісну власність. Перші відносини передбачають власність двох чи більше осіб із визначенням часток на право власності. У другому випадку частки залишаються невизначеними.

Ці частки вважаються не майном у натурі, а правом власності на спільне майно в цілому. Власник може самостійно розпоряджатися часткою. Тобто він може продати чи подарувати те майно, або внести його у свій заповіт. Важливо, що для цього він не повинен отримувати згоду інших співвласників на відчуження.

Міністерство юстиції зауважує, що співвласник все одно повинен повідомити письмово інших про намір продати комусь майно, а також його ціну. При цьому придбати його частку може й інший співвласник, який, в якого є переважне право на купівлю. Виняток – продаж майна через публічні торги.

Доказом про те, що інші спадкоємці знають про намір щодо продажу частки, може бути свідоцтво від нотаріуса та заява від співвласників про відмову першочергової купівлі майна.

Важливо! Якщо хтось зі співвласників не куплять нерухоме майна протягом одного місяця, а рухоме – протягом 10 днів, то продавець може обрати іншу людину. А якщо на майно претендує кілька співвласників, то продавець теж може обрати покупця серед них.

Водночас передавати чи дарувати майно першочергово співвласникам він не повинен.

Скільки податків повинен сплатити спадкоємець при продажу майна?