Скільки податків потрібно заплатити за продаж спадку?
Про те, чому оподатковуються продаж майна. зокрема спадкового, йдеться на ресурсі Юристи.UA.
Хоча в Україні немає окремого закону, який зобов'язує платити збір зі спадщини. Однак є правило, що успадковане майно оподатковується податком на доходи фізичних осіб.
Зауважте! Залежно від ступеня спорідненості та резидентського статусу спадкодавця і спадкоємця відсоток податку може бути різним. Йдеться про нульову ставку або 5%, 18%.
Не потрібно сплачувати податок, або ж нульова ставка, для родичів першого й другого ступеня спорідненості. Тобто податок 0% для:
- батьків, чоловіка або дружини, дітей(зокрема усиновлених або народжених після смерті спадкодавця);
- онуків, бабусі або дідуся, рідних братів і сестер.
Якщо ж спадщину отримує нерезидент або отримують від нерезидента – тоді застосовують 5% податку та 18%.
Під час продажу успадкованого майна чи нерухомості податок залежатиме від кількості продажів за рік. Перший продаж протягом рок оподатковується під 0%. Другий – складається із 5% військового збору та 5% ПДФО.
Водночас за Податковим кодексом відомо, якщо людина володіла власністю більше 3 років, то дохід від продажу цього майна не оподатковується. Наприклад, йдеться про такі об'єкти:
- кімната;
- садові/дачні будинки;
- житлові будинки;
- квартири та їхні частини;
- земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти;
- ділянки в межах норм безоплатної передачі;
- сільськогосподарські землі, отримані під час приватизації або у спадщину.
Однак це правило не дійсне для спадщини. Якщо один з об'єктів отримали у спадок і продаєте його другим за рік – доведеться заплатити податок за схемою 5+5%.
Хто може отримати підвищений податок?
В адвокатському агентстві "Пані в законі" пояснюють, що нині нотаріуси частіше встановлюють загальний податок у розмірі 23% (5% військового збору + 18% як для нерезидентів).
Справа в тому, що нині багато українців оформлюють спадщину через довіреність, адже самі перебувають за кодоном. А наявність будь-якого документа з апостилем чи перекладом – головна підстава.
Зокрема для тих, хто мав громадянство України, але змінив його – це теж вплине на розмір податку. Доведеться заплатити як для нерезидентів, адже нині людина живе не в Україні й сплачує основні податки не тут.
Є варіант, якщо громадяни перебувають за кордоном у статусі тимчасового захисту – можна подати лише українські документи. У такому випадку спадщину оподаткують як для резидентів. Однак, якщо згодом податкова виявить, що громадянин, який оформлював спадщину, фактично вже проживав за кордоном – податки донарахують і заплатити в цілому треба буде 23%, як для нерезидентів.
Що ще потрібно знати про спадщину у 2026 році?
На те, щоб оформити спадщину держава надає 6 місяців. Однак якщо спадкоємці через поважні причини пропустили цей термін, суд може надати додаткові 3 місяці на подання документів.
Одне з поширених питань – чи потрібно спадкоємцям оплачувати борги померлого родича. Якщо сума боргу перевищує вартість самої спадщини, ліпше відмовитись від неї, адже це коштуватиме в рази дорожче.