У яких випадках варто відмовитися від спадщини?

Часто спадок несе за собою й ризики у вигляді боргів, сплати великих податків чи подвійних витрат на оформлення. На YouTube-каналі "Наказ" експерти пояснили, коли спадщина принесе не лише право на володіння майном, а й додаткові проблеми.

Стаття 1218 Цивільного кодексу України, спадкоємці переймають всі права та обов'язки померлого, зокрема і його несплачені борги. Іноді їхній розмір сягає майже такої ж суми, як коштує будинок чи інше майно. Коли людина приймає спадок, то і борги померлого переходять їй. Проблема в тому, що спадкоємцю може бути складно продати майно, щоб погасити зобов'язання. Нерідко боржники залишають в документах на будинок приховані кредити чи мікропозики.

Інший ризик полягає в тому, що у випадку, коли майно спочатку успадковує близький родич, а потім право власності через купівлю отримує інший із сім'ї, то за це доведеться сплачувати нотаріальні збори двічі. Тобто схема "прийму спадок, а потім оформлю майно на сина, доньку чи іншу людину" теж несе за собою витрати. За це потрібно заплатити нотаріусу мінімум 6 – 8 тисяч гривень, а потім сплачувати послуги ще й при переоформленні.

Неблизькі родичі за спадок мають сплатити чималу суму податку, повідомляє Державна податкова служба. Тоді отримання майна може стати небажаною витратою. Неблизький родич за отримане майно сплачує 10% податку (якщо він – резидент України) та 23% – якщо нерезидент. Тоді розв'язання проблеми без сплати податків інше: його приймає родич першої черги, а потім продає його більш дальньому родичу.

Варто зазначити! Цей крок теж має бути продуманим, бо коли майно офіційно переоформлене, то повернути його буде важко.

Що варто знати про отримання спадку в Україні?