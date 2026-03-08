Як створити спільний заповіт подружжя?
Норми Цивільного кодексу мають можливість спільного документу про спадщину. Чоловік та дружина можуть розпоряджатися майном, на яке мають право спільної власності. Про це повідомили в Сумському міжрегіональному управлінні Мін'юсту.
Юридичний заповіт має особливу юридичну конструкцію. Подружжя підписує такий документ і за його умовами частка у спільному майні переходить до другого з подружжя, коли один з них помер. Вже коли не стає й другого партнера, то майно переходить до власності осіб, які визначені у спільному заповіті.
Такий вид заповіту допомагає зберегти майно в цілісності та розподілити його за спільною волею подружжя.
Можливість відмови від спільного заповіту також передбачена у відповідній статті Цивільного кодексу. За життя обох з подружжя такий документ розривається, але лише за умови нотаріально засвідчення.
Важливо! У разі смерті одного з подружжя нотаріус проводить дії для гарантованого виконання умов спільного заповіту. На документ накладається заборона на відчуження майна.
Що варто знати про розподіл майна в подружжі?
Подружжя ще на початку проживання родиною може визначити у шлюбному договорі порядок користування майном, поділ власності, фінансові обов’язки чи правила утримання сім’ї. Однак документ визнається недійсним, якщо він порушує права одного з подружжя, ставить когось у вкрай невигідне становище або суперечить законодавству.
Після смерті одного з подружжя інший може оформити спадщину на квартиру. Для цього визначають частку померлого у спільному майні, а після спадкоємці повинні звернутися до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини протягом 6 місяців з дня смерті.
До особистої власності одного з подружжя належить майно, отримане у спадщину чи за договором дарування, те, що було придбане до шлюбу або за особисті кошти, а також речі індивідуального користування.