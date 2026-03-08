Як створити спільний заповіт подружжя?

Норми Цивільного кодексу мають можливість спільного документу про спадщину. Чоловік та дружина можуть розпоряджатися майном, на яке мають право спільної власності. Про це повідомили в Сумському міжрегіональному управлінні Мін'юсту.

Юридичний заповіт має особливу юридичну конструкцію. Подружжя підписує такий документ і за його умовами частка у спільному майні переходить до другого з подружжя, коли один з них помер. Вже коли не стає й другого партнера, то майно переходить до власності осіб, які визначені у спільному заповіті.

Такий вид заповіту допомагає зберегти майно в цілісності та розподілити його за спільною волею подружжя.

Можливість відмови від спільного заповіту також передбачена у відповідній статті Цивільного кодексу. За життя обох з подружжя такий документ розривається, але лише за умови нотаріально засвідчення.

Важливо! У разі смерті одного з подружжя нотаріус проводить дії для гарантованого виконання умов спільного заповіту. На документ накладається заборона на відчуження майна.

Що варто знати про розподіл майна в подружжі?