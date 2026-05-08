Коли звільнення працівника вважається незаконним?

Якщо працівника звільнили без законної підстави або з порушенням трудового права, то такі дії не допускаються. Є перелік правил, коли людину можуть залишити без роботи, проте важливо розуміти, що підстава дійсно була. Про це пишуть експерти Безоплатної правничої допомоги.

Дивіться також В Україні не вистачає робочих рук: чи врятують ситуацію трудові мігранти

Незаконними є дії, коли людину звільнили нібито за власним бажанням, але відповідної заяви працівника не було, або її подали неправильно. Крім того, для правового звільнення людину мають попередити про це у встановлений термін.

Якщо ж керівник порушив гарантії для окремих категорій працівників, наприклад, вагітних жінок, одиноких матерів, неповнолітніх, то їхнє звільнення вважається порушенням норм.

Експерти зауважили, що це не вичерпний перелік і незаконних підстав для звільнення є більше.

Важливо! Про законність звільнення можна запитувати в Державній службі України з питань праці.

До слова, підстави для законного звільнення в Україні визначає Кодекс законів про працю. Серед головних причин, коли людину можуть звільнити з роботи: скорочення штату, систематичне порушення нею трудової дисципліни, прогул без поважної причини або ж повна ліквідація підприємства.

Загалом юристи радять не підписувати документи про звільнення, якщо їх подають "заднім числом", а також обов'язково зберігати копії наказів, листування та трудових документів. Це дуже допомагає в суді.

Дивіться також ПФУ вводить нові правила для роботодавців осіб з інвалідністю: що тепер вимагають

Як регулюється звільнення в умовах воєнного стану?

Воєнний час вніс зміни й тепер звільнення дозволяється в час, коли людина перебуває на лікарняному чи у відпустці. Звичайно, якщо для цього будуть підстави.

Також дозволяється звільнити військовозобов'язаного працівника, якщо він у встановлений час не оновив дані в військово-обліковому документі. Цього вимагає закон і підприємства мають вести облік військовозобов'язаних і можуть ухвалювати такі рішення.

Водночас немає норми, яка б дозволяла звільнити працівника за відсутність на робочому місці, якщо він пішов з роботи через повітряну тривогу чи бойові дії.

Куди звертатися в разі незаконного звільнення?

Врегулювати ситуацію з незаконним звільненням можна без суду. Працівник самостійно має звернутися до керівника й вимагати поновити його на роботі.

Якщо ж роботодавець не йде на контакт, то територіальний підрозділ служби з питань праці може провести перевірку та видати припис про поновлення.

Якщо на підприємстві є профспілка, то її представники можуть представляти інтереси людини в разі трудового спору з роботодавцем.

До суду варто йти, коли людина хоче оскаржити своє незаконне звільнення, поновитися на роботі та стягнути з компанії середній заробіток за час вимушеного прогулу. Під час розгляду справи саме керівник повинен доводити, що звільнення було законним і відбулося з дотриманням процедури. Якщо ж він не зможе навести вагомі причини, то це покаже суду недоречність його дій.

Пам'ятайте! Щоб вирішувати спір через суд, є термін. Працівник не пізніше, ніж за один місяць після видачі наказу про звільнення повинен подати позов.

Суд має розглянути справу й винести рішення про поновлення на роботі та виплату людині необхідних грошей. Нерідко ці суми сягають розміру зарплати за кілька місяців. Постанова суду має виконуватися негайно.

Чи змінилися правила для працівників у 2026 році?

У 2026 році норми робочого часу в Україні визначаються залежно від кількості робочих днів, свят і вихідних у календарі. Як розповіла в коментарі 24 Каналу бухгалтер юридичної компанії Main Business Partner Ірина Кушнір, зараз в Україні є стандартний 40-годинний робочий тиждень, однак для окремих категорій працівників можуть діяти скорочені норми.

Кабінет Міністрів схвалив проєкт нового Трудового кодексу України, який має змінити правила трудових відносин між працівниками та роботодавцями. Документ передбачає оновлення норм щодо укладання трудових договорів, робочого часу, відпусток і підстав для звільнення працівників. Влада пояснює, що це потрібно для модернізації трудового законодавства.