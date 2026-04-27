Як правильно розраховується норма робочого часу на місяць і від чого вона залежить?

Кількість годин робочого часу роботодавець вираховує залежно від графіка роботи підприємства або ж його окремих працівників. Кодекс законів про працю, а від 2022 року – ще й Закон України №2136 "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" визначають, що впливає на норму робочого часу. Про це 24 Каналу розповіла бухгалтер юридичної компанії Main Business Partner Ірина Кушнір.

Дивіться також Дефіцит кадрів в Україні побив усі рекорди: 67% бізнесів у паніці, бо такого ще не було

За словами експертки, робочий час працівника може бути стандартним – це 40 годин на тиждень. А також він буває скорочений та неповний. Якщо працівник зайнятий на об'єктах критичної інфраструктури, то його робочий час на період воєнного стану може складати 60 годин.

Важливу роль відіграє графік роботи підприємства, тобто скільки днів воно працює – 5 чи 6. Також важливо врахувати вихідні та дні, робота в які працівником не проводиться відповідно до графіка роботи.

Наприклад, двом працівникам встановлено 5-денний робочий тиждень по 8 годин щоденно. Але в одного працівника робочі дні – з понеділка до п’ятниці, а в іншого – з вівторка до суботи. Тоді норма робочого часу в травні 2026 року для таких працівників буде: 21 робочий день (це 168 годин) для першого, а для другого – 22 робочі дні (176 годин). Але місячна норма відрізняється через різні вихідні,

– розповіла Ірина Кушнір.

А коли додатково є передсвяткові та деякі святкові неробочі дні, то в робочому часі може спостерігатися ще більше відмінностей.

Важливо! Під час воєнного стану передбачено, що якщо колишній святковий день припадає на робочий день за графіком роботи працівника, то такий день не може бути вихідним. Такі правила визначає частина 6 статті 6 Закону №2136.

Також не для всіх працівників застосовується норма скорочення робочого часу на одну годину напередодні святкових і неробочих днів, що передбачено статтею 73 КЗпП.

За мирного часу ця норма не діє для працівників, які працюють на умовах неповного робочого дня та для тих, хто має скорочену тривалість робочого часу, наприклад, 39 годин, 38,5 години тощо. Також вищезазначена норма не працює для всіх працівників під час дії воєнного стану,

– зауважила пані Ірина.

За словами бухгалтера, роботодавець самостійно за потреби може скоротити норму робочого часу та визначити колишній святковий (неробочий) день "часом, в який робота не проводиться", або ж цілком законно перенести робочі та вихідні дні. Про це створюється відповідний наказ.

Чи можуть збільшувати норми робочого часу під час воєнного стану?

Ірина Кушнір пояснила, що за рішенням роботодавця звичайні 40 годин робочого часу на тиждень можуть бути збільшені до 60 годин, згідно з законом про трудові відносини під час воєнного стану.

Як оплачуються години понад місячну норму?

Підприємства розраховують понаднормові години, але для цього враховуються норми робочого часу на місяць, розраховані для 5-денного робочого тижня з вихідними в суботу та неділю. Усе залежить від кількості календарних днів і тривалості робочого тижня, а в мирний час ще й святкових днів.

Оплата здійснюється за підвищеними ставками: не менше як у подвійному розмірі від годинної ставки. Якщо робота припадає на вихідні чи святкові дні, оплата подвоюється додатково. Розрахунок ведеться на основі табеля обліку робочого часу, де фіксуються відпрацьовані працівником години,

– зазначила експертка.

Так якщо працівник отримує оплату за годину праці, то понаднормова робота оплачується в подвійному розмірі годинної ставки. А якщо оплата здійснюється за відрядною системою оплати праці, тобто за кількість робіт чи послуг, а не за години, то за всі відпрацьовані години понад норму виплачується доплата в розмірі 100% тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації, який працює за погодинною системою оплати.

Зауважимо! Компенсація понаднормових робіт через відгули не допускається, окрім випадків коли це погоджено з працівником.

Які ризики для бізнесу, якщо працівник регулярно перевищує норму годин роботи?

Кодекс законів про працю визначає, що працівник не може мати понад чотири понаднормові години роботи протягом двох днів поспіль і загалом 120 годин на рік. Про це чітко йдеться в статті 65 Кодексу.

Ірина Кушнір додає, що якщо на підприємстві такі порушення є, то в разі перевірки Держана служба з питань праці може визначити це як порушення вимог законодавства про працю. На роботодавця тоді можуть бути накладені штрафні санкції:

за перше порушення штраф складає розмір мінімальної зарплати (у 2026 році – це 8 647 гривень);

за повторне порушення продовж року – вже у розмірі двох мінімальних зарплат (17 294 грн у 2026 році).

Також можуть бути накладені штрафи на відповідальних осіб підприємства, які сягають від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Нині це від 510 до 1 700 гривень.

Скільки потрібно працювати у 2026 році?

За умов воєнного стану в Україні цьогоріч нараховується 261 робочий день і 104 вихідні при п’ятиденному робочому тижні. Святкові дні фактично не застосовуються, тому додаткових вихідних немає. Загальна річна норма становить близько 2088 годин.

Такі норми діятимуть за умови воєнного стану. Президент Володимир Зеленський вніс законопроєкт про продовження цього правового режиму ще на 90 днів. У найближчі дні Верховна Рада має проголосувати за це рішення.