Как правильно рассчитывается норма рабочего времени в месяц и от чего она зависит?

Количество часов рабочего времени работодатель высчитывает в зависимости от графика работы предприятия или его отдельных работников. Кодекс законов о труде, а от 2022 года – еще и Закон Украины №2136 "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" определяют, что влияет на норму рабочего времени. Об этом 24 Каналу рассказала бухгалтер юридической компании Main Business Partner Ирина Кушнир.

Смотрите также Дефицит кадров в Украине побил все рекорды: 67% бизнесов в панике, потому что такого еще не было

По словам эксперта, рабочее время работника может быть стандартным – это 40 часов в неделю. А также оно бывает сокращенное и неполное. Если работник занят на объектах критической инфраструктуры, то его рабочее время на период военного положения может составлять 60 часов.

Важную роль играет график работы предприятия, то есть сколько дней оно работает – 5 или 6. Также важно учесть выходные и дни, работа в которые работником не проводится в соответствии с графиком работы.

Например, двум работникам установлена 5-дневная рабочая неделя по 8 часов ежедневно. Но у одного работника рабочие дни – с понедельника по пятницу, а у другого – со вторника по субботу. Тогда норма рабочего времени в мае 2026 года для таких работников будет: 21 рабочий день (это 168 часов) для первого, а для второго – 22 рабочих дня (176 часов). Но месячная норма отличается из-за разных выходных,

– рассказала Ирина Кушнир.

А когда дополнительно есть предпраздничные и некоторые праздничные нерабочие дни, то в рабочем времени может наблюдаться еще больше различий.

Важно! Во время военного положения предусмотрено, что если бывший праздничный день приходится на рабочий день по графику работы работника, то такой день не может быть выходным. Такие правила определяет часть 6 статьи 6 Закона №2136.

Также не для всех работников применяется норма сокращения рабочего времени на один час накануне праздничных и нерабочих дней, что предусмотрено статьей 73 КЗоТ.

В мирное время эта норма не действует для работников, работающих на условиях неполного рабочего дня и для тех, кто имеет сокращенную продолжительность рабочего времени, например, 39 часов, 38,5 часов и тому подобное. Также вышеупомянутая норма не работает для всех работников во время действия военного положения,

– отметила госпожа Ирина.

По словам бухгалтера, работодатель самостоятельно при необходимости может сократить норму рабочего времени и определить бывший праздничный (нерабочий) день "временем, в который работа не проводится", или же вполне законно перенести рабочие и выходные дни. Об этом создается соответствующий приказ.

Могут ли увеличивать нормы рабочего времени во время военного положения?

Ирина Кушнир объяснила, что по решению работодателя обычные 40 часов рабочего времени в неделю могут быть увеличены до 60 часов, согласно закону о трудовых отношениях во время военного положения.

Как оплачиваются часы сверх месячной нормы?

Предприятия рассчитывают сверхурочные часы, но для этого учитываются нормы рабочего времени на месяц, рассчитанные для 5-дневной рабочей недели с выходными в субботу и воскресенье. Всё зависит от количества календарных дней и продолжительности рабочей недели, а в мирное время ещё и праздничных дней.

Оплата осуществляется по повышенным ставкам: не менее чем в двойном размере от часовой ставки. Если работа приходится на выходные или праздничные дни, оплата удваивается дополнительно. Расчет ведется на основе табеля учета рабочего времени, где фиксируются отработанные работником часы,

– отметила эксперт.

Так если работник получает оплату за час труда, то сверхурочная работа оплачивается в двойном размере часовой ставки. А если оплата осуществляется по сдельной системе оплаты труда, то есть за количество работ или услуг, а не за часы, то за все отработанные часы сверх нормы выплачивается доплата в размере 100% тарифной ставки работника соответствующей квалификации, который работает по почасовой системе оплаты.

Заметим! Компенсация сверхурочных работ через отгулы не допускается, кроме случаев, когда это согласовано с работником.

Какие риски для бизнеса, если работник регулярно превышает норму часов работы?

Кодекс законов о труде определяет, что работник не может иметь более четырех сверхурочных часов работы в течение двух дней подряд и в целом 120 часов в год. Об этом четко говорится в статье 65 Кодекса.

Ирина Кушнир добавляет, что если на предприятии такие нарушения есть, то в случае проверки Государственная служба по вопросам труда может определить это как нарушение требований законодательства о труде. На работодателя тогда могут быть наложены штрафные санкции:

за первое нарушение штраф составляет размер минимальной зарплаты (в 2026 году – это 8 647 гривен);

за повторное нарушение в течение года – уже в размере двух минимальных зарплат (17 294 грн в 2026 году).

Также могут быть наложены штрафы на ответственных лиц предприятия, которые достигают от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан. Сейчас это от 510 до 1 700 гривен.

Сколько нужно работать в 2026 году?

В условиях военного положения в Украине в этом году насчитывается 261 рабочий день и 104 выходных при пятидневной рабочей неделе. Праздничные дни фактически не применяются, поэтому дополнительных выходных нет. Общая годовая норма составляет около 2088 часов.

Такие нормы будут действовать при условии военного положения. Президент Владимир Зеленский внес законопроект о продлении этого правового режима еще на 90 дней. В ближайшие дни Верховная Рада должна проголосовать за это решение.