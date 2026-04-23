Кадровый голод в Украине: каковы масштабы проблемы?

По результатам мартовского исследования Института экономических исследований и политических консультаций, 67% работодателей заявили о дефиците работников. Это абсолютный рекорд с начала полномасштабной войны, пишет OBOZ.

Еще недавно этот показатель держался на уровне 64 – 65%, но сейчас он заметно вырос. И главное – кадровый голод охватывает все уровни рынка труда без исключения. Проблема стала настолько масштабной, что найти людей сложно буквально на любую позицию:

61,4% компаний не могут найти квалифицированных специалистов

(для сравнения: раньше было 51,4%); 35,1% работодателей испытывают дефицит даже среди работников без опыта

(в феврале этот показатель составлял 30,8%).

Несмотря на сложности, бизнес не останавливается:

16,6% компаний планируют расширять штат;

только 3,9% готовятся к сокращениям (в феврале таких было 6,9%).

Что еще мешает бизнесу в Украине?

Рост цен на сырье

проблему называют 45% бизнесов

еще недавно было 43%

Это стабильно второе по важности препятствие после нехватки работников.

актуальны для 42% компаний

актуальны для 42% компаний

Сильнее всего это чувствуют предприятия в прифронтовых регионах, в частности:

Запорожская область

Днепропетровская область

Впрочем, даже в относительно спокойных регионах этот фактор остается важным.

Перебои с электро- и теплоснабжением

значимость проблемы упала с 41% до 30%

Это объясняют:

завершением холодного сезона

более стабильной работой энергосистемы

Но полностью вопрос не исчез - часть бизнесов до сих пор теряет рабочее время из-за перебоев.

Сокращение спроса

показатель снизился с 29% до 25%

Это один из немногих позитивных сигналов: рынок постепенно стабилизируется, и спрос больше не падает так резко, как раньше.

Давление и коррупция

только 3 – 4% предпринимателей называют это проблемой

На фоне кадрового кризиса этот фактор выглядит почти незаметным.

Какие преимущества дает официальное трудоустройство в Украине?

Главной новацией проекта Трудового кодекса является сосредоточение на интересе государства в максимальном обеспечении возможности официального трудоустройства для населения, рассказал Василий Воскобойник в комментарии 24 Каналу. Взамен люди получат социальную защиту и стаж для будущей пенсии.

Василий Воскобойник Председатель Офиса миграционной политики, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Подтолкнуть к официальному трудоустройству должно понимание того, что когда человек платит налоги, у него есть социальная защита со стороны государства, он может получать больничные, рассчитывать на выплату отпускных. Нужно делать все таким образом, чтобы работать официально было выгодно, чтобы это было построено не просто на каких-то слоганах, а на том, что человек будет понимать, почему его официальная работа будет более полезной, чем нелегальное трудоустройство.

Новый Трудовой кодекс напрямую не решит проблемы неофициального трудоустройства, ведь она относится больше к сфере налогообложения и касается видения развития экономики, добавляет Василий Воскобойник. По мнению эксперта, дешевая рабочая сила не должна быть преимуществом Украины, вместо этого стоит сосредоточиться на создании высокооплачиваемых рабочих мест.

Новости рынка труда 2026 в Украине