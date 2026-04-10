Как изменилась текучесть кадров и почему работники увольняются?

Work.ua провел опрос среди работодателей и поделился результатами.

Результаты показали, что в 35% компаний за последний год текучесть кадров выросла. У 51% она осталась без изменений; Лишь 14% бизнесов смогли ее уменьшить.

Это означает, что проблема или обостряется, или стабильно держится на высоком уровне.

Среди основных причин увольнений чаще всего называют зарплату – ее отметили 31% опрошенных. На втором месте – мобилизация (24%), которая не зависит от работодателей и существенно влияет на кадровую стабильность, особенно в компаниях с большим количеством мужчин призывного возраста.

Еще 16% работодателей указывают на выгорание как причину увольнений. Опасность из-за войны стала фактором в 13% случаев, а релокация – в 9%.

Причины увольнений / инфографика Work.ua

В то же время в категории "другое" работодатели называют широкий спектр причин:

семейные обстоятельства;

проблемы со здоровьем;

смену профессии;

желание найти менее изнурительную работу.

Многие ответы касались отсутствия бронирования от мобилизации – один из самых болезненных факторов для бизнеса.

Как бизнес пытается удержать людей?

В ответ на кадровые вызовы 28% компаний используют сразу несколько инструментов удержания работников, пытаясь действовать комплексно.

Еще 27% работодателей считают, что самый эффективный способ – это повышение зарплаты. В то же время 25% компаний признаются, что вообще не имеют системного подхода к удержанию персонала. Другие выбирают точечные решения:

6% делают ставку на гибкий формат работы;

7% – на обучение и развитие;

4% – на регулярную обратную связь с командой;

3% – на психологическую поддержку сотрудников.

Какие преимущества дает официальное трудоустройство в Украине?

Главной новацией проекта Трудового кодекса является сосредоточение на интересе государства в максимальном обеспечении возможности официального трудоустройства для населения, рассказал Василий Воскобойник в комментарии 24 Каналу. Взамен люди получат социальную защиту и стаж для будущей пенсии.

Василий Воскобойник Председатель Офиса миграционной политики, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Подтолкнуть к официальному трудоустройству должно понимание того, что когда человек платит налоги, у него есть социальная защита со стороны государства, он может получать больничные, рассчитывать на выплату отпускных. Нужно делать все таким образом, чтобы работать официально было выгодно, чтобы это было построено не просто на каких-то слоганах, а на том, что человек будет понимать, почему его официальная работа будет более полезной, чем нелегальное трудоустройство.

Новый Трудовой кодекс напрямую не решит проблемы неофициального трудоустройства, ведь она относится больше к сфере налогообложения и касается видения развития экономики, добавляет Василий Воскобойник. По мнению эксперта, дешевая рабочая сила не должна быть преимуществом Украины, вместо этого стоит сосредоточиться на создании высокооплачиваемых рабочих мест.

