Як змінилася плинність кадрів і чому працівники звільняються?
Work.ua провів опитування серед роботодавців та поділився результатами.
Дивіться також Виписують штрафи на сотні тисяч: роботодавців почали масово карати через одне порушення
- Результати показали, що у 35% компаній за останній рік плинність кадрів зросла.
- У 51% вона залишилася без змін;
- Лише 14% бізнесів змогли її зменшити.
Це означає, що проблема або загострюється, або стабільно тримається на високому рівні.
Серед основних причин звільнень найчастіше називають зарплату – її відзначили 31% опитаних. На другому місці – мобілізація (24%), яка не залежить від роботодавців і суттєво впливає на кадрову стабільність, особливо в компаніях із великою кількістю чоловіків призовного віку.
Ще 16% роботодавців вказують на вигорання як причину звільнень. Небезпека через війну стала фактором у 13% випадків, а релокація – у 9%.
Причини звільнень / інфографіка Work.ua
Водночас у категорії "інше" роботодавці називають ширший спектр причин:
- сімейні обставини;
- проблеми зі здоров’ям;
- зміну професії;
- бажання знайти менш виснажливу роботу.
Багато відповідей стосувалися відсутності бронювання від мобілізації – один із найболючіших факторів для бізнесу.
Як бізнес намагається утримати людей?
У відповідь на кадрові виклики 28% компаній використовують одразу кілька інструментів утримання працівників, намагаючись діяти комплексно.
Ще 27% роботодавців вважають, що найефективніший спосіб – це підвищення зарплати. Водночас 25% компаній зізнаються, що взагалі не мають системного підходу до утримання персоналу. Інші обирають точкові рішення:
- 6% роблять ставку на гнучкий формат роботи;
- 7% – на навчання і розвиток;
- 4% – на регулярний зворотний зв’язок із командою;
- 3% – на психологічну підтримку співробітників.
Які переваги дає офіційне працевлаштування в Україні?
Головною новацією проєкту Трудового кодексу є зосередження на інтересі держави в максимальному забезпеченні можливості офіційного працевлаштування для населення, розповів Василь Воскобойник у коментарі 24 Каналу. Натомість люди отримають соціальний захист і стаж для майбутньої пенсії.
Підштовхнути до офіційного працевлаштування має розуміння того, що коли людина сплачує податки, у неї є соціальний захист з боку держави, вона може отримувати лікарняні, розраховувати на виплату відпусткових. Потрібно робити все таким чином, щоб працювати офіційно було вигідно, щоб це було побудовано не просто на якихось слоганах, а на тому, що людина розумітиме, чому її офіційна робота буде більш корисною, ніж нелегальне працевлаштування.
Новий Трудовий кодекс напряму не розв’яже проблеми неофіційного працевлаштування, адже вона належить більше до сфери оподаткування й стосується візії розвитку економіки, додає Василь Воскобойник. На думку експерта, дешева робоча сила не має бути перевагою України, натомість варто зосереджуватися на створенні високооплачуваних робочих місць.
Новини ринку праці в Україні
В Україні бракує працівників, особливо у будівництві, торгівлі, сфері послуг і технічних професіях, але людей віком 55+ часто ігнорують. Більше як половина компаній у будівництві визнають, що нестача працівників гальмує їх розвиток.
Зарплати на робітничі спеціальності в Україні зросли на 10 – 40%, але деяких фахівців критично не вистачає. Найбільше підвищення зарплат спостерігається у малярів (+43%), комплектувальників (+34%), виконробів (+33%) і мулярів (+32%).
На початку 2026 року в Україні подано понад 111 тисяч вакансій, але закривається лише близько 35% з них. Найвищий відсоток закриття вакансій спостерігається в Донецькій області (68,5%), а середній час пошуку працівника складає 17 днів.